Прилетело две гранаты. На СВО был убит звукорежиссер из сериала «Реальные пацаны»

На специальной военной операции России на Украине был убит 44-летний звукорежиссер Валентин Ушаков. Он работал над сериалом «Реальные пацаны». Мужчина, родившийся в Республике Марий Эл, отправился на СВО в сентябре 2023 года в качестве добровольца, а через месяц был убит, сообщает «КП-Екатеринбург».