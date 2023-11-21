Прилетело две гранаты. На СВО был убит звукорежиссер из сериала «Реальные пацаны»

Posted 21 ноября, 10:44
Published 21 ноября, 10:44
Modified 21 ноября, 11:04
Updated 21 ноября, 11:04
На специальной военной операции России на Украине был убит 44-летний звукорежиссер Валентин Ушаков. Он работал над сериалом «Реальные пацаны». Мужчина, родившийся в Республике Марий Эл, отправился на СВО в сентябре 2023 года в качестве добровольца, а через месяц был убит, сообщает «КП-Екатеринбург».
Знакомые Ушакова уточняют, что мужчина получил тяжелое ранение ног — рядом упала граната, сброшенная с беспилотника. Его погрузили на носилки санитары, но затем прилетела еще одна граната. После этого взрыва никто не выжил.
По словам актера Сергея Ершова, звукорежиссер был причастен к созданию «Реальных пацанов» еще первого сезона, также работал над последним сезоном, который вышел в 2023 году.
После выхода последней серии у людей был вопрос: «Кому посвящена последняя серия „Реальных пацанов“? Кто такой Валентин Ушаков?». Последняя серия была посвящена именно звукорежиссеру Ушакову, она вышла в эфир 2 ноября. В середине эпизода герои сериалы отправляются в госпиталь к раненным участникам СВО.
Прощание с Валентином Ушаковым состоялось 11 ноября.