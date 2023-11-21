Пробки в Перми достигли 8 баллов из-за сильного снега. Автобусы опаздывают

Posted 21 ноября, 03:35
Published 21 ноября, 03:35
Modified 21 ноября, 03:38
Updated 21 ноября, 03:38
В Перми утром 21 ноября пробки достигли 8 баллов из-за обильного снегопада. По данным пресс-службы городского Дептранса, отставание рейсов общественного транспорта может достигать 20 минут в связи с погодными условиями. Из-за снегопада сейчас снижена видимость на дорогах.
По данным сервиса «Яндекс Карты», сложнее всего дорожная ситуация на шоссе Космонавтов, улице Попова, Карпинского, Куйбышева.
Ранее синоптики отмечали, что на этой неделе количество осадков ожидается выше нормы. При этом с четверга прогнозируется серьезное похолодание.