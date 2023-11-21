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Posted 21 ноября, 03:35

Published 21 ноября, 03:35

Modified 21 ноября, 03:38

Updated 21 ноября, 03:38

Пробки в Перми утром 21 ноября выросли до 8 баллов из-за сильного снега

Пробки в Перми достигли 8 баллов из-за сильного снега. Автобусы опаздывают

21 ноября 2023, 03:35
Фото: properm.ru

Пробки в Перми утром 21 ноября выросли до 8 баллов из-за сильного снега

Синоптики отмечали, что эта неделя будет снежной.

В Перми утром 21 ноября пробки достигли 8 баллов из-за обильного снегопада. По данным пресс-службы городского Дептранса, отставание рейсов общественного транспорта может достигать 20 минут в связи с погодными условиями. Из-за снегопада сейчас снижена видимость на дорогах.

По данным сервиса «Яндекс Карты», сложнее всего дорожная ситуация на шоссе Космонавтов, улице Попова, Карпинского, Куйбышева.

Ранее синоптики отмечали, что на этой неделе количество осадков ожидается выше нормы. При этом с четверга прогнозируется серьезное похолодание.

Фото: «Яндекс Карты»
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#Авто#Пермская езда#Пермь
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