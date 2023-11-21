Пробки в Перми достигли 8 баллов из-за сильного снега. Автобусы опаздывают

В Перми утром 21 ноября пробки достигли 8 баллов из-за обильного снегопада. По данным пресс-службы городского Дептранса, отставание рейсов общественного транспорта может достигать 20 минут в связи с погодными условиями. Из-за снегопада сейчас снижена видимость на дорогах.