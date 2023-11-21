С детского центра в Перми демонтировали базовую станцию мобильной связи

Станция была обнаружена в ходе проверки. С 1 января 2021 года введен запрет на размещение радиоэлектронных средств связи на территории организаций дополнительного образования. Размещение станции РЭС ПАО «МТС» нарушает санитарно-эпидемиологические требования.