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Posted 21 ноября, 13:17

Published 21 ноября, 13:17

Modified 21 ноября, 13:18

Updated 21 ноября, 13:18

С детского центра в Перми демонтировали базовую станцию мобильной связи

С детского центра в Перми демонтировали базовую станцию мобильной связи

21 ноября 2023, 13:17
Фото: 2gis
По действующим правилам такое оборудование нельзя размещать на детских учреждениях.
Сюжет
Дети

После проверки Роспотребнадзора пермский детско-юношеский центр «Рифей» в Балатово демонтировал базовую станцию сотовой связи МТС. Об это сообщают в надзорном ведомстве.

Станция была обнаружена в ходе проверки. С 1 января 2021 года введен запрет на размещение радиоэлектронных средств связи на территории организаций дополнительного образования. Размещение станции РЭС ПАО «МТС» нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

Роспотребнадзор выдал предостережение. На сегодняшний день базовая станция сотовой связи демонтирована.

#Здоровье#Дети#Роспотребнадзор#Связь
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