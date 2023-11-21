Сегодня в Пермь прибывает Поезд Деда Мороза. Попасть к волшебнику уже невозможно

Posted 21 ноября, 04:30
Published 21 ноября, 04:30
Modified 21 ноября, 04:47
Updated 21 ноября, 04:47
Сегодня в Пермь прибудет Поезд Деда Мороза. Стоянка поезда на перроне вокзала Пермь-2 — семь часов.
Купить билеты на личную встречу с новогодним волшебником уже невозможно — все раскуплено ещё неделю назад. При этом абсолютно все желающие могут принять участие в праздничной программе на перроне.
Дед Мороз выходит на платформу два раза — во время прибытия и за 30 минут до отправления поезда. В Пермь новогодний поезд прибывает 21 ноября в 13:30, стоянка запланирована до 20:30.
Также те, кто не успел купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.
Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также новинка этого сезона — вагон кукольный театр в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями спасающих волшебство. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.
Завтра, 22 ноября, поезд остановится на станции Чусовская, в Чусовом. Прибудет на станцию Поезд Деда Мороза в 12:00, а отправится со станции в 15:00.