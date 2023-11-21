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Posted 21 ноября, 04:30

Published 21 ноября, 04:30

Modified 21 ноября, 04:47

Updated 21 ноября, 04:47

В Пермь днем 21 ноября на вокзал Пермь-2 приедет поезд Деда Мороза

Сегодня в Пермь прибывает Поезд Деда Мороза. Попасть к волшебнику уже невозможно

21 ноября 2023, 04:30
Фото: Приемная Деда Мороза

В Пермь днем 21 ноября на вокзал Пермь-2 приедет поезд Деда Мороза

Но его можно будет увидеть и посмотреть праздничную программу на перроне.

Сегодня в Пермь прибудет Поезд Деда Мороза. Стоянка поезда на перроне вокзала Пермь-2 — семь часов.

Купить билеты на личную встречу с новогодним волшебником уже невозможно — все раскуплено ещё неделю назад. При этом абсолютно все желающие могут принять участие в праздничной программе на перроне.

Дед Мороз выходит на платформу два раза — во время прибытия и за 30 минут до отправления поезда. В Пермь новогодний поезд прибывает 21 ноября в 13:30, стоянка запланирована до 20:30.

Также те, кто не успел купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также новинка этого сезона — вагон кукольный театр в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями спасающих волшебство. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Завтра, 22 ноября, поезд остановится на станции Чусовская, в Чусовом. Прибудет на станцию Поезд Деда Мороза в 12:00, а отправится со станции в 15:00.

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#Культура#Новый год#Железная дорога#Дед мороз#Поезд
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