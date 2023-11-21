Сегодня в Пермь прибывает Поезд Деда Мороза. Попасть к волшебнику уже невозможно

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также новинка этого сезона — вагон кукольный театр в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями спасающих волшебство. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.