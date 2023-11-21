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Posted 21 ноября, 04:38

Published 21 ноября, 04:38

Modified 21 ноября, 04:40

Updated 21 ноября, 04:40

Губернатор назвал двух кандидатов на звание «Почетный гражданин Пермского края»

Стало известно, кто может получить звание почетный гражданин Пермского края

21 ноября 2023, 04:38
Фото: Properm.ru / Permkrai.ru

Губернатор назвал двух кандидатов на звание «Почетный гражданин Пермского края»

Окончательное решение примут депутаты.

Глава региона Дмитрий Махонин предложил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» двум людям:

  • главврачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения;
  • генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности.

Telegram-канал краевого Заксобрания уточняет, что оба предложения планируется рассмотреть на ноябрьском заседании ЗС, оно пройдет 30 числа.

Звание является высшим признанием заслуг человека перед населением региона, оно является пожизненным. Награждение возможно как граждан РФ, так и иностранцев.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Награды#Почетный гражданин
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