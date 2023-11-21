Стало известно, кто может получить звание почетный гражданин Пермского края

Posted 21 ноября, 04:38
Published 21 ноября, 04:38
Modified 21 ноября, 04:40
Updated 21 ноября, 04:40
Глава региона Дмитрий Махонин предложил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» двум людям:
Telegram-канал краевого Заксобрания уточняет, что оба предложения планируется рассмотреть на ноябрьском заседании ЗС, оно пройдет 30 числа.
Звание является высшим признанием заслуг человека перед населением региона, оно является пожизненным. Награждение возможно как граждан РФ, так и иностранцев.