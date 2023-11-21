Суд смягчил наказание для гендиректора «Зимней вишни»

Ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения, но Мариинский городской суд объявил, что она теперь на свободе. В прошлом году Заводской районный суд вынес приговор длительностью 13,5 года, но в этом году Кемеровский областной суд уменьшил срок на два месяца. По информации пресс-службы суда, освобождение произошло из-за ухудшения здоровья осужденной.