Суд смягчил наказание для гендиректора «Зимней вишни»

Posted 21 ноября, 11:48
Published 21 ноября, 11:48
Modified 21 ноября, 11:50
Updated 21 ноября, 11:50
Главная исполнительница «Зимней вишни» вышла на свободу, пишет sibdepo.ru.
Ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения, но Мариинский городской суд объявил, что она теперь на свободе. В прошлом году Заводской районный суд вынес приговор длительностью 13,5 года, но в этом году Кемеровский областной суд уменьшил срок на два месяца. По информации пресс-службы суда, освобождение произошло из-за ухудшения здоровья осужденной.
Медицинский диагноз Судденок соответствует списку болезней, которые мешают отбыванию наказания в виде лишения свободы. Суд принял решение освободить Судденок после рассмотрения представленных исправительным учреждением документов.
Представитель Медико-санитарной части №42 ФСИН России пояснил, что лечение осужденной на месте отбывания наказания невозможно из-за отсутствия необходимых условий и медицинской лицензии. Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса РФ лицо, заболевшее тяжелым заболеванием после совершения преступления, которое мешает отбыванию наказания, может быть освобождено судом.