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Posted 21 ноября, 11:48

Published 21 ноября, 11:48

Modified 21 ноября, 11:50

Updated 21 ноября, 11:50

Суд смягчил наказание для гендиректора «Зимней вишни»

Суд смягчил наказание для гендиректора «Зимней вишни»

21 ноября 2023, 11:48
Фото: Midjourney
Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу по причине ухудшения своего здоровья, после того как медицинское учреждение, где она отбывала наказание, не смогло обеспечить ей необходимое лечение.

Главная исполнительница «Зимней вишни» вышла на свободу, пишет sibdepo.ru.

Ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения, но Мариинский городской суд объявил, что она теперь на свободе. В прошлом году Заводской районный суд вынес приговор длительностью 13,5 года, но в этом году Кемеровский областной суд уменьшил срок на два месяца. По информации пресс-службы суда, освобождение произошло из-за ухудшения здоровья осужденной.

Медицинский диагноз Судденок соответствует списку болезней, которые мешают отбыванию наказания в виде лишения свободы. Суд принял решение освободить Судденок после рассмотрения представленных исправительным учреждением документов.

Представитель Медико-санитарной части №42 ФСИН России пояснил, что лечение осужденной на месте отбывания наказания невозможно из-за отсутствия необходимых условий и медицинской лицензии. Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса РФ лицо, заболевшее тяжелым заболеванием после совершения преступления, которое мешает отбыванию наказания, может быть освобождено судом.

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