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Posted 21 ноября, 05:19

Published 21 ноября, 05:19

Modified Вчера, 05:15

Updated Вчера, 05:15

В Пермском крае 21 ноября простились с военным, убитым на СВО еще год назад

«Тебя больше нет». В Пермском крае простятся с военным, убитым на СВО еще год назад

21 ноября 2023, 05:19
Фото: 1MI / администрация Добрянского округа

В Пермском крае 21 ноября простились с военным, убитым на СВО еще год назад

Мужчина был контрактником.

На СВО был убит 33-летний житель Пермского края Александр Емандыков. Мужчина родился в 1999 году в деревне Слобода в Кировской области, жил в деревне Самозванка Сивинского района Прикамья. После окончания школы поступил в профессиональное училище в Верещагино, где получил профессию «Оператор связи».

В 2009 году он ушел служить в армию, после окончания срочной службы заключил контракт. Был участником боевых действий в Сирии, служил в военно-морском флоте. В зону специальной военной операции военнослужащего отправили 1 октября 2022 года. Он был убит 15 ноября того же года.

У пермяка осталась мать, сестра, жена и трехлетний сын. Прощание с участником СВО состоится спустя год после гибели — 21 ноября 2023 года, сообщает администрация Добрянского округа.

«Мой муж, тебя больше нет, а мы все так же ждем тебя домой. Боль, только боль. Спи спокойно мой родной, все закончилось», — написала в социальных сетях жена военнослужащего.
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#Военная операция на Украине#Пермь#Военная операция
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