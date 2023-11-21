«Тебя больше нет». В Пермском крае простятся с военным, убитым на СВО еще год назад

В 2009 году он ушел служить в армию, после окончания срочной службы заключил контракт. Был участником боевых действий в Сирии, служил в военно-морском флоте. В зону специальной военной операции военнослужащего отправили 1 октября 2022 года. Он был убит 15 ноября того же года.