У Пермской кондитерской фабрики сменится логотип

Заявка подана по классу 30. Под такой торговой маркой можно производить максимально возможное количество продуктов, в том числе мороженое, сахар, мед, пиццу, кофе, чай, макароны, соль, специи, соусы и многое другое. На самой фабрике регистрацию логотипа не комментируют.