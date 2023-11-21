У Пермской кондитерской фабрики сменится логотип

Posted 21 ноября, 10:15
Published 21 ноября, 10:15
Modified 21 ноября, 10:17
Updated 21 ноября, 10:17
Кондитерская фабрика «Пермская» регистрирует новый логотип. Заявка на регистрацию товарного знака поступила 10 ноября, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Будущий логотип выполнен в оранжевом цвете. Он представляет собой символ, похожий на букву «П» в виде башни, под которой расположены волнистые линии.
Заявка подана по классу 30. Под такой торговой маркой можно производить максимально возможное количество продуктов, в том числе мороженое, сахар, мед, пиццу, кофе, чай, макароны, соль, специи, соусы и многое другое. На самой фабрике регистрацию логотипа не комментируют.