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Posted 21 ноября, 10:15

Published 21 ноября, 10:15

Modified 21 ноября, 10:17

Updated 21 ноября, 10:17

У Пермской кондитерской фабрики сменится логотип

У Пермской кондитерской фабрики сменится логотип

21 ноября 2023, 10:15
Фото: Znakoved
Документы на регистрацию нового товарного знака поступили 10 октября.

Кондитерская фабрика «Пермская» регистрирует новый логотип. Заявка на регистрацию товарного знака поступила 10 ноября, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Будущий логотип выполнен в оранжевом цвете. Он представляет собой символ, похожий на букву «П» в виде башни, под которой расположены волнистые линии.

Заявка подана по классу 30. Под такой торговой маркой можно производить максимально возможное количество продуктов, в том числе мороженое, сахар, мед, пиццу, кофе, чай, макароны, соль, специи, соусы и многое другое. На самой фабрике регистрацию логотипа не комментируют.

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