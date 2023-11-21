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Posted 21 ноября, 15:10

Published 21 ноября, 15:10

Modified 21 ноября, 15:11

Updated 21 ноября, 15:11

В ближайшие три года на ремонт 68 фасадов в Перми потратят 1 миллиард рублей

В ближайшие три года на ремонт 68 фасадов в Перми потратят 1 миллиард рублей

21 ноября 2023, 15:10
Фото: properm.ru
Деньги будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

В ближайшие три года на ремонт фасадов в Перми потратят 1 миллиард рублей. В планах — ремонт 68 фасадов. Такие данные в ходе прямого эфира привёл глава Перми Эдуард Соснин.

На данные цели будут направлены средства федерального и краевого бюджетов, подчеркнул мэр. О том, есть ли согласование на выделение данных сумм из бюджетов, глава Перми не сообщил.

Ранее озвучивался показатель в 600 млн рублей на ближайшие три года.

Ранее стало известно, что мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе.

Звучало, что на эти цели планируется выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн. Соответствующие траты администрация предлагает включить в бюджет города на 2024–2026 годы.

В ноябре профильный комитет думы снял вопрос с рассмотрения. Проект также получил отрицательные заключения контрольно-счетной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики.

Предполагалось, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.

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#Экономика#Пермь#Благоустройство
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