В ближайшие три года на ремонт 68 фасадов в Перми потратят 1 миллиард рублей

Posted 21 ноября, 15:10
Published 21 ноября, 15:10
Modified 21 ноября, 15:11
Updated 21 ноября, 15:11
В ближайшие три года на ремонт фасадов в Перми потратят 1 миллиард рублей. В планах — ремонт 68 фасадов. Такие данные в ходе прямого эфира привёл глава Перми Эдуард Соснин.
На данные цели будут направлены средства федерального и краевого бюджетов, подчеркнул мэр. О том, есть ли согласование на выделение данных сумм из бюджетов, глава Перми не сообщил.
Ранее озвучивался показатель в 600 млн рублей на ближайшие три года.
Ранее стало известно, что мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе.
Звучало, что на эти цели планируется выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн. Соответствующие траты администрация предлагает включить в бюджет города на 2024–2026 годы.
В ноябре профильный комитет думы снял вопрос с рассмотрения. Проект также получил отрицательные заключения контрольно-счетной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики.
Предполагалось, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.