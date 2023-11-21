В ближайшие три года на ремонт 68 фасадов в Перми потратят 1 миллиард рублей

Ранее стало известно, что мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе.