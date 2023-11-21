В ходе снегопада в Перми с утра выпала почти треть месячной нормы осадков

Posted 21 ноября, 16:17
Published 21 ноября, 16:17
Modified 21 ноября, 16:30
Updated 21 ноября, 16:30
В Перми за 12 часов выпало 13 мм осадков в виде снега. Всего с момента начала снегопада — 16 мм или 28% от месячной нормы, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
При оценке по величине 12-ти часовой суммы осадков это самый сильный снегопад в Перми за восемь лет, с 8 октября 2015 года.
Снег выпадал непрерывно в течение 13,5 часов, с 5:30 по 19:00, по данным метеорологов аэропорта Большое Савино.
Также эти осадки стали самыми сильными в краевом центре почти за три месяца, с 28 августа.
В крае лидеры по количеству осадков:
По величине 12-ти часовой суммы осадков это самый сильный снегопад в Пермском крае за последние пять лет, с 22 апреля 2018 года, когда на нескольких метеостанциях выпало 20-26 мм осадков, отмечают эксперты.