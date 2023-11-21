properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 16:17

Published 21 ноября, 16:17

Modified 21 ноября, 16:30

Updated 21 ноября, 16:30

В ходе снегопада в Перми с утра выпала почти треть месячной нормы осадков

В ходе снегопада в Перми с утра выпала почти треть месячной нормы осадков

21 ноября 2023, 16:17
Фото: properm.ru
Сегодняшний снегопад — самый сильный за восемь лет.

В Перми за 12 часов выпало 13 мм осадков в виде снега. Всего с момента начала снегопада — 16 мм или 28% от месячной нормы, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

При оценке по величине 12-ти часовой суммы осадков это самый сильный снегопад в Перми за восемь лет, с 8 октября 2015 года.

Снег выпадал непрерывно в течение 13,5 часов, с 5:30 по 19:00, по данным метеорологов аэропорта Большое Савино.

Также эти осадки стали самыми сильными в краевом центре почти за три месяца, с 28 августа.

В крае лидеры по количеству осадков:

  • Кунгур 18 мм
  • Оханск 17 мм
  • Лысьва 15 мм
  • Пермь, Бисер, Оса, Чермоз, Чернушка — 13 мм
  • Верещагино 12 мм.

По величине 12-ти часовой суммы осадков это самый сильный снегопад в Пермском крае за последние пять лет, с 22 апреля 2018 года, когда на нескольких метеостанциях выпало 20-26 мм осадков, отмечают эксперты.

#Общество#Погода#Снег
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25