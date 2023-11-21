В ИГЖН выявили случаи подделки доверенностей от руководителей УК Прикамья

Posted 21 ноября, 04:57
Published 21 ноября, 04:57
Modified 21 ноября, 04:58
Updated 21 ноября, 04:58
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) выявила случаи подделки доверенностей, направленных от имени руководителей управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в ведомстве, выявлены случаи представления доверенностей от руководителей управляющих компаний с признаками фальсификации. Руководители двух управляющих компаний обратились в ИГЖН с заявлениями об отзыве доверенностей, которые ими не выдавались.
Поводом для этого стали поступившие ранее обращения в ведомство. В них содержались просьбы отозвать заявления о внесении в реестр лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах (МКД).
В частности, по доверенности от УК ООО «Жилкомфорт», выданной 30 октября генеральным директором Богданом Гринчаком, Станислав Зимин направил обращение с целью отозвать заявление о внесении сведений по трём многоквартирным жилым домам. Павел Шипицин по доверенности от ООО «ОЗЕРО», выданной 30 октября генеральным директором Людмилой Ермаковой, направил заявление по семи домам.
Во время рассмотрения заявлений ИГЖН получила обращения от руководителей УК, якобы подписавших документы. Они сообщили, что указанные доверенности не выдавались.
Сотрудники ИГЖН направили по данным фактам письмо в краевое ГУ МВД для принятия мер.