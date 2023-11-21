В Перми будут судить владельца «Фобошной» и «Покешной»

Posted 21 ноября, 13:32
Published 21 ноября, 13:32
Modified Вчера, 03:22
Updated Вчера, 03:22
В Свердловском районном суде будет рассматриваться дело о невыплате заработной платы 49 работникам сети молодежных кафе в Перми — бара Panopticum, кафе «Баошная», «Кафешная», «Пельмешная», «Покешная», «Фобошная». Как сообщают в СУ СКР по Пермскому краю, расследование дела завершено. По данным ведомства, одному из владельцев кафе, Игорю Ботову предъявили обвинение в невыплате персоналу 2,1 млн рублей.
В конце 2021 года персонал заведений общепита, которыми в равных долях управляли Артем Зайцев и Игорь Ботов, обратился в следственные органы с заявлением о невыплате заработной платы. Во время проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель имел возможность выплатить сотрудникам зарплату, но так этого и не сделал. В результате он задолжал нескольким десяткам работников более 2 млн рублей за период с сентября прошлого года по нынешнее время. Были возбуждены уголовные дела.
По официальным данным СКР, с сентября 2021 года по апрель 2022 года Ботов, являясь индивидуальным предпринимателем, из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства на расчетных счетах и реальную возможность для выплаты заработной платы, допустил частичную свыше трех месяцев и полную свыше двух месяцев невыплату заработной платы 49 работникам на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.
Одновременно с этим в арбитражном суде контрагенты и банки взыскивают с Игоря Ботова, Артема Зайцева и созданной ими компании «Пектопах» долги. За 2022 год суды взыскали с Ботова более 14 млн рублей, с Зайцева — более 40 млн рублей. Сама компания «Пектопах» может лишиться зарегистрированных товарных знаков, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю. По данным приставов, компания не платила налоги и задолжала в бюджет более 930 тысяч рублей.
Кроме того, Артем Зайцев походит одним из фигурантов по уголовному делу «русских хакеров». Сейчас Савеловский суд Москвы рассматривает дело о неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы: гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артёма Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артёма Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьёва.