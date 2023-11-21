В Перми будут судить владельца «Фобошной» и «Покешной»

В конце 2021 года персонал заведений общепита, которыми в равных долях управляли Артем Зайцев и Игорь Ботов, обратился в следственные органы с заявлением о невыплате заработной платы. Во время проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель имел возможность выплатить сотрудникам зарплату, но так этого и не сделал. В результате он задолжал нескольким десяткам работников более 2 млн рублей за период с сентября прошлого года по нынешнее время. Были возбуждены уголовные дела.