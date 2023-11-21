В Перми из-за опасной близости к домам демонтировали теннисный корт

Владелица теннисного корта не спешила демонтировать объект, тогда приставы выписали исполнительский сбор на 5 тыс. рублей и запретили женщине выезжать за пределы РФ. Это наконец привело к демонтажу. Сейчас корт и пристрой снесены, строительного мусора на участке также нет.