В Перми из-за опасной близости к домам демонтировали теннисный корт

Posted 21 ноября, 06:14
Published 21 ноября, 06:14
Modified 21 ноября, 06:16
Updated 21 ноября, 06:16
В Перми демонтировали незаконный теннисный корт на пересечении улиц художника Зеленина и краеведа Волегова в микрорайоне Ива. В суд с требованием убрать спортивное сооружение обратились чиновники — они хотели, чтобы каркасно-тентовый ангар и бытовую постройку признали самостроем.
Свою позицию в администрации поясняли тем, что арендаторы нарушили условия соглашения, по которому нельзя было возводить на этом участке капитальные объекты, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
Претензии были и у представителей проверяющих органов, которые переживали из-за близости сооружения к жилым домам — было зафиксировано нарушение противопожарных норм.
Владелица теннисного корта не спешила демонтировать объект, тогда приставы выписали исполнительский сбор на 5 тыс. рублей и запретили женщине выезжать за пределы РФ. Это наконец привело к демонтажу. Сейчас корт и пристрой снесены, строительного мусора на участке также нет.