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Posted 21 ноября, 06:14

Published 21 ноября, 06:14

Modified 21 ноября, 06:16

Updated 21 ноября, 06:16

В Перми из-за опасной близости к домам демонтировали теннисный корт

В Перми из-за опасной близости к домам демонтировали теннисный корт

21 ноября 2023, 06:14
Фото: pexels.com
Приставы отмечают, что претензии были у чиновников и у проверяющих органов.

В Перми демонтировали незаконный теннисный корт на пересечении улиц художника Зеленина и краеведа Волегова в микрорайоне Ива. В суд с требованием убрать спортивное сооружение обратились чиновники — они хотели, чтобы каркасно-тентовый ангар и бытовую постройку признали самостроем.

Свою позицию в администрации поясняли тем, что арендаторы нарушили условия соглашения, по которому нельзя было возводить на этом участке капитальные объекты, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Претензии были и у представителей проверяющих органов, которые переживали из-за близости сооружения к жилым домам — было зафиксировано нарушение противопожарных норм.

Владелица теннисного корта не спешила демонтировать объект, тогда приставы выписали исполнительский сбор на 5 тыс. рублей и запретили женщине выезжать за пределы РФ. Это наконец привело к демонтажу. Сейчас корт и пристрой снесены, строительного мусора на участке также нет.

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#Спорт#Пермь
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