В Перми планируют расширить два кладбища за 25 миллионов рублей

В Перми планируют обустроить новые места для захоронения на кладбищах «Заозерское» в Орджоникидзевском районе и «Северное» в Дзержинском районе. Заказ с максимальной ценой 25,3 млн рублей на портале госзакупок разместило МКУ «Пермблагоустройство».