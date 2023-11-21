В Перми планируют расширить два кладбища за 25 миллионов рублей

Posted 21 ноября, 07:22
Published 21 ноября, 07:22
Modified 21 ноября, 08:51
Updated 21 ноября, 08:51
В Перми планируют обустроить новые места для захоронения на кладбищах «Заозерское» в Орджоникидзевском районе и «Северное» в Дзержинском районе. Заказ с максимальной ценой 25,3 млн рублей на портале госзакупок разместило МКУ «Пермблагоустройство».
Согласно конкурсной документации необходимо подготовить участки в 15,4 га — на кладбище «Северном» и 4,6 га — на «Заозерском».
Также подрядчику предстоит обустроить площадки под мемориал, тротуары и дороги, информационные стенды и указатели. Запланировано также обустройство канав и укладка водопроводных труб.
Работы исполнитель должен завершить к 16 августа 2024 года.