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Posted 21 ноября, 07:22

Published 21 ноября, 07:22

Modified 21 ноября, 08:51

Updated 21 ноября, 08:51

Власти ищут подрядчика по расширению мест захоронений на двух кладбищах Перми

В Перми планируют расширить два кладбища за 25 миллионов рублей

21 ноября 2023, 07:22
Фото: properm.ru

Власти ищут подрядчика по расширению мест захоронений на двух кладбищах Перми

Речь идет о «Заозерском» и «Северном».

В Перми планируют обустроить новые места для захоронения на кладбищах «Заозерское» в Орджоникидзевском районе и «Северное» в Дзержинском районе. Заказ с максимальной ценой 25,3 млн рублей на портале госзакупок разместило МКУ «Пермблагоустройство».

Согласно конкурсной документации необходимо подготовить участки в 15,4 га — на кладбище «Северном» и 4,6 га — на «Заозерском».

Также подрядчику предстоит обустроить площадки под мемориал, тротуары и дороги, информационные стенды и указатели. Запланировано также обустройство канав и укладка водопроводных труб.

Работы исполнитель должен завершить к 16 августа 2024 года.

#Экономика#Кладбище#Кладбища#Северное кладбище
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