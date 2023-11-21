В Перми предприниматель задолжал своим сотрудникам более 2,1 миллиона рублей

Posted 21 ноября, 14:00
Published 21 ноября, 14:00
Modified 21 ноября, 14:01
Updated 21 ноября, 14:01
В Перми предприниматель, обвиняемый в невыплате заработной платы, предстанет перед судом. Бизнесмен задолжал своим подчинённым более 2,1 млн рублей, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С сентября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, имея возможность для выплаты заработной платы не платил ее. Частично деньги выплачивались свыше трех месяцев, а полностью не платились — два и больше. Пострадали 49 работников, которым предприниматель задолжал более 2,1 млн. рублей.
В ходе расследования уголовного дела предпринимателем в полном объеме погашена задолженность по заработной плате, а также выплачена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении и за задержку выплаты заработной платы работникам.
Расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) завершено.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.