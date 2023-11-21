properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 14:00

Published 21 ноября, 14:00

Modified 21 ноября, 14:01

Updated 21 ноября, 14:01

В Перми предприниматель задолжал своим сотрудникам более 2,1 миллиона рублей

В Перми предприниматель задолжал своим сотрудникам более 2,1 миллиона рублей

21 ноября 2023, 14:00
Фото: 1MI
Пострадали 49 сотрудников.

В Перми предприниматель, обвиняемый в невыплате заработной платы, предстанет перед судом. Бизнесмен задолжал своим подчинённым более 2,1 млн рублей, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

С сентября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, имея возможность для выплаты заработной платы не платил ее. Частично деньги выплачивались свыше трех месяцев, а полностью не платились — два и больше. Пострадали 49 работников, которым предприниматель задолжал более 2,1 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела предпринимателем в полном объеме погашена задолженность по заработной плате, а также выплачена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении и за задержку выплаты заработной платы работникам.

Расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) завершено.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Экс-директору пермской «Академии первых» дали условный срок
#Суд#Экономика#Криминал
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25