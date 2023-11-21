В Перми предприниматель задолжал своим сотрудникам более 2,1 миллиона рублей

С сентября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, имея возможность для выплаты заработной платы не платил ее. Частично деньги выплачивались свыше трех месяцев, а полностью не платились — два и больше. Пострадали 49 работников, которым предприниматель задолжал более 2,1 млн. рублей.