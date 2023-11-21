В Перми проходит обкатку система выявления безбилетников в общественном транспорте

Posted 21 ноября, 16:10
Published 21 ноября, 16:10
Modified Вчера, 09:04
Updated Вчера, 09:04
В Перми в автобусах маршрута №50 проводится испытание системы учета количества пассажиров. Система, разработанная пермской IT-компанией, указывает в режиме реального времени количество безбилетных пассажиров в салоне автобуса, рассказал в ходе прямой линии глава Перми Эдуард Соснин.
Новая разработка связывает датчики при входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе, а также водителю и контролёрам.
В первом полугодии этого года количество пассажиров, которые не оплатили проезд, достигло в Перми 24,8 млн. В эту цифру входят как те люди, которые пользуются общественным транспортом, не оплачивая, так и те, кто просто на несколько секунд выходит на остановке, чтобы выпустить других пассажиров. Система учитывает всех, кто выходит и заходит в общественный транспорт.