В Перми проходит обкатку система выявления безбилетников в общественном транспорте

В первом полугодии этого года количество пассажиров, которые не оплатили проезд, достигло в Перми 24,8 млн. В эту цифру входят как те люди, которые пользуются общественным транспортом, не оплачивая, так и те, кто просто на несколько секунд выходит на остановке, чтобы выпустить других пассажиров. Система учитывает всех, кто выходит и заходит в общественный транспорт.