В пермском аэропорту задерживается вылет трёх авиарейсов

Posted 21 ноября, 17:02
Published 21 ноября, 17:02
Modified 21 ноября, 17:03
Updated 21 ноября, 17:03
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в пермском аэропорту в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла задержка нескольких рейсов:
Прибывающие в Пермь самолеты из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов:
Пермской и Свердловской транспортными прокуратурами организован мониторинг ситуации, установлен контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, отмечают в ведомстве.