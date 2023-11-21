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Posted 21 ноября, 17:02

Published 21 ноября, 17:02

Modified 21 ноября, 17:03

Updated 21 ноября, 17:03

В пермском аэропорту задерживается вылет трёх авиарейсов

В пермском аэропорту задерживается вылет трёх авиарейсов

21 ноября 2023, 17:02
Фото: properm.ru
Ещё четыре направлены на запасные аэродромы.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в пермском аэропорту в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла задержка нескольких рейсов:

  • S7 — 5042 авиакомпании «S7» по маршруту Пермь — Новосибирск.
  • ЮВ — 262 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Пермь — Ярославль.
  • СУ — 1205 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Пермь — Москва.

Прибывающие в Пермь самолеты из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов:

  • S7 — 5041 авиакомпании «S7» по маршруту Новосибирск — Пермь направлен в аэропорт Екатеринбурга.
  • ЮВ — 262 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Ярославль — Пермь направлен в аэропорт Екатеринбурга.
  • S7 — 1157 авиакомпании «S7» по маршруту Москва — Пермь направлен в аэропорт Екатеринбурга.
  • ЮВ — 278 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Омск — Пермь направлен в аэропорт Самары.

Пермской и Свердловской транспортными прокуратурами организован мониторинг ситуации, установлен контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, отмечают в ведомстве.

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#Аэропорт#Неблагоприятные метеоусловия#Транспорт#Неблагоприятные условия
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