В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. К чему готовиться пермякам

Posted 21 ноября, 04:17
Published 21 ноября, 04:17
Modified 21 ноября, 04:22
Updated 21 ноября, 04:22
Синоптики рассказали о начале трехдневной серии снегопадов — она связана с черноморскими и каспийскими циклонами. Снег начал активно идти утром 21 ноября. В Перми пока выпало 3 мм, в Чернушке — 4 мм, в Ножовке — 5 мм, в Чайковском — 6 мм. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что к вечеру вторника в краевой столице выпадет около 11-14мм, по краю может выпасть до 15-18 мм.
Предполагается, что краевая столица попадет в зону максимальной интенсивности снегопадов. 22 ноября к сильному снегопаду в Перми добавится переохлажденный дождь, при этом есть и вероятность, что интенсивность осадков в этот день немного ослабнет.
В четверг по региону пройдут снегопады разной интенсивности, выпадет около 7-12 мм за сутки. Вместе с этим придет похолодание до -12…-14˚. Всего со вторника по четверг в Перми ожидается от 21 до 38 мм осадков.