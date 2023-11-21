В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. К чему готовиться пермякам

Синоптики рассказали о начале трехдневной серии снегопадов — она связана с черноморскими и каспийскими циклонами. Снег начал активно идти утром 21 ноября. В Перми пока выпало 3 мм, в Чернушке — 4 мм, в Ножовке — 5 мм, в Чайковском — 6 мм. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что к вечеру вторника в краевой столице выпадет около 11-14мм, по краю может выпасть до 15-18 мм.