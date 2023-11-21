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Posted 21 ноября, 04:17

Published 21 ноября, 04:17

Modified 21 ноября, 04:22

Updated 21 ноября, 04:22

Синоптики: в Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов

В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. К чему готовиться пермякам

21 ноября 2023, 04:17
Фото: properm.ru

Синоптики: в Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов

Интенсивные осадки прекратятся лишь в пятницу.

Синоптики рассказали о начале трехдневной серии снегопадов — она связана с черноморскими и каспийскими циклонами. Снег начал активно идти утром 21 ноября. В Перми пока выпало 3 мм, в Чернушке — 4 мм, в Ножовке — 5 мм, в Чайковском — 6 мм. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что к вечеру вторника в краевой столице выпадет около 11-14мм, по краю может выпасть до 15-18 мм.

Предполагается, что краевая столица попадет в зону максимальной интенсивности снегопадов. 22 ноября к сильному снегопаду в Перми добавится переохлажденный дождь, при этом есть и вероятность, что интенсивность осадков в этот день немного ослабнет.

В четверг по региону пройдут снегопады разной интенсивности, выпадет около 7-12 мм за сутки. Вместе с этим придет похолодание до -12…-14˚. Всего со вторника по четверг в Перми ожидается от 21 до 38 мм осадков.

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#Пермь#Погода
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