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Posted 21 ноября, 07:57

Published 21 ноября, 07:57

Modified 21 ноября, 08:32

Updated 21 ноября, 08:32

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение с вечера 21 ноября

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

21 ноября 2023, 07:57
Фото: properm.ru

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение с вечера 21 ноября

Осадки будут продолжаться несколько дней.

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября в регионе пройдут очень сильные снегопады. Вдобавок, прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега.

Автомобилистам стоит быть осторожнее за рулем, так как на дорогах обстановка станет тяжелее.

Ранее синоптики отмечали, что снег в Перми и Прикамье не прекратится в ближайшие три дня. Ожидается серия снегопадов.

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#Пермь#Погода
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