В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября в регионе пройдут очень сильные снегопады. Вдобавок, прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега.