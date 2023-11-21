Posted 21 ноября, 07:57
Published 21 ноября, 07:57
Modified 21 ноября, 08:32
Updated 21 ноября, 08:32
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября в регионе пройдут очень сильные снегопады. Вдобавок, прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега.
Автомобилистам стоит быть осторожнее за рулем, так как на дорогах обстановка станет тяжелее.
Ранее синоптики отмечали, что снег в Перми и Прикамье не прекратится в ближайшие три дня. Ожидается серия снегопадов.