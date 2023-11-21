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Posted 21 ноября, 11:51

Published 21 ноября, 11:51

Modified 21 ноября, 11:53

Updated 21 ноября, 11:53

В РФ спрос на апартаменты в новостройках вырос на 35%

В РФ спрос на апартаменты в новостройках вырос на 35%

21 ноября 2023, 11:51
Фото: 1MI
В России спрос на квартиры в новых зданиях вырос на 35% за год, а на вторичном рынке — на 28%. Об этом сообщили журналистам компании «Авито Недвижимость».

Стоимость квартир также увеличилась по сравнению с первой половиной ноября прошлого года: на вторичном рынке на 2%, на первичном — на 4%, пишет uralpolit.ru.

В миллионных городах предложение квартир на вторичном рынке возросло на 6%. Самые дорогие квартиры находятся в Москве — они стоят 9,2 млн рублей, а также в Казани и Челябинске — по 8,9 млн рублей. А самые доступные объекты находятся в Красноярске — 3 млн рублей, Краснодаре — 4 млн рублей и Новосибирске — 4,6 млн рублей.

«Цена за квадратный метр в новостройках в среднем выше, чем на вторичном рынке. Однако, постепенно цены приравниваются. Если год назад разница составляла 43 тысячи рублей, то сейчас она уменьшилась до 26 тысяч рублей», — заявил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Количество доступных для покупки квартир на первичном рынке увеличилось на 10%. Стоимость квартир в новостройках за год выросла на 4% за каждый объект. Самые дорогие квартиры находятся в столице — их цена составляет 12,2 млн рублей, а также в Воронеже — 12,1 млн рублей и Челябинске — 10,5 млн рублей. Наиболее доступные квартиры находятся в Красноярске — 3,5 млн рублей и Новосибирске — 4,4 млн рублей.

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