В РФ спрос на апартаменты в новостройках вырос на 35%

Количество доступных для покупки квартир на первичном рынке увеличилось на 10%. Стоимость квартир в новостройках за год выросла на 4% за каждый объект. Самые дорогие квартиры находятся в столице — их цена составляет 12,2 млн рублей, а также в Воронеже — 12,1 млн рублей и Челябинске — 10,5 млн рублей. Наиболее доступные квартиры находятся в Красноярске — 3,5 млн рублей и Новосибирске — 4,4 млн рублей.