В РФ спрос на апартаменты в новостройках вырос на 35%

Posted 21 ноября, 11:51
Published 21 ноября, 11:51
Modified 21 ноября, 11:53
Updated 21 ноября, 11:53
Стоимость квартир также увеличилась по сравнению с первой половиной ноября прошлого года: на вторичном рынке на 2%, на первичном — на 4%, пишет uralpolit.ru.
В миллионных городах предложение квартир на вторичном рынке возросло на 6%. Самые дорогие квартиры находятся в Москве — они стоят 9,2 млн рублей, а также в Казани и Челябинске — по 8,9 млн рублей. А самые доступные объекты находятся в Красноярске — 3 млн рублей, Краснодаре — 4 млн рублей и Новосибирске — 4,6 млн рублей.
«Цена за квадратный метр в новостройках в среднем выше, чем на вторичном рынке. Однако, постепенно цены приравниваются. Если год назад разница составляла 43 тысячи рублей, то сейчас она уменьшилась до 26 тысяч рублей», — заявил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.
Количество доступных для покупки квартир на первичном рынке увеличилось на 10%. Стоимость квартир в новостройках за год выросла на 4% за каждый объект. Самые дорогие квартиры находятся в столице — их цена составляет 12,2 млн рублей, а также в Воронеже — 12,1 млн рублей и Челябинске — 10,5 млн рублей. Наиболее доступные квартиры находятся в Красноярске — 3,5 млн рублей и Новосибирске — 4,4 млн рублей.