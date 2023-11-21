В Соликамске вынесли приговор за избиение осужденных колонии строгого режима

Posted 21 ноября, 05:55
Published 21 ноября, 05:55
Modified 21 ноября, 05:57
Updated 21 ноября, 05:57
Судья Соликамского городского суда Юрий Анфалов приговорил бывшего начальника службы безопасности ИК-1 Артура Хромцова к 3,5 годам условного срока за превышение полномочий. Вдобавок, суд запретил ему в течение года занимать руководящие должности.
В мае в сети появилось видео, на котором сотрудник колонии пинает лежащего на полу заключённого. После ЧП в учреждении сменилось руководство.
Гособвинитель Виталий Юдин просил назначить Хромцову три года реального наказания, сам бывший сотрудник утверждал, что его надо оправдать.
Видео с избиением осужденного в колонии попало в СМИ и социальные сети в конце мая. После этого стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).
Потерпевшими признаны двое заключенных Один из них — Дмитрий Вдовин, уроженец села Большая Соснова. Он осужден за торговлю наркотиками и должен отбывать срок до 2025 года. Второй потерпевший — Бобомурод Пайшанов — родился в Ташкенте. Он отбывает наказание по статьям, связанным с незаконной продажей наркотиков. Мужчина лишен свободы до 2031 года.
Капитан юстиции Хромцов занимал должность начальника службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года. Всего он работал в системе ФСИН 11 лет.
Следствие предъявило бывшему начальнику службы безопасности ИК-1 в Соликамске Хромцову обвинение в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. Как указал прокурор, сотрудники ФСИН имеют право на применение физической силы и спецсредств к осужденным только в строго оговоренных законом случаях и когда их действия несут угрозу для окружающих. Все это должно по закону фиксироваться средствами видео- и аудиозаписи. Наручники или иные спецсредства используются для пресечения массовых беспорядков, при случаях дезорганизации, попытках побега, причинения осужденными вреда окружающим или себе. По мнению гособвинения, у Хромцова сформировалось ложное представление о том, как он может пользоваться правом применения силы к осужденным, что и стало причиной преступления.
Как считает следствие, ЧП в колонии произошло около 5 утра 18 мая 2023 года во время подъема на территории штрафного изолятора (ШИЗО) и единого помещения камерного типа (ЕПКТ-ПКТ) ИК-1, где находились получившие дисциплинарные взыскания заключенные. Потерпевшие Вдовин и Пайшанов находились в камере, здесь же был и Хромцов. Он потребовал, чтобы осужденные прошли в зону досмотра, однако те отказались повиноваться.