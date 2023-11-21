В Соликамске вынесли приговор за избиение осужденных колонии строгого режима

Следствие предъявило бывшему начальнику службы безопасности ИК-1 в Соликамске Хромцову обвинение в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. Как указал прокурор, сотрудники ФСИН имеют право на применение физической силы и спецсредств к осужденным только в строго оговоренных законом случаях и когда их действия несут угрозу для окружающих. Все это должно по закону фиксироваться средствами видео- и аудиозаписи. Наручники или иные спецсредства используются для пресечения массовых беспорядков, при случаях дезорганизации, попытках побега, причинения осужденными вреда окружающим или себе. По мнению гособвинения, у Хромцова сформировалось ложное представление о том, как он может пользоваться правом применения силы к осужденным, что и стало причиной преступления.