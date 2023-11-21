В Соликамске задержали инспектора ГУФСИН с крупной партией наркотиков

Posted 21 ноября, 05:28
Published 21 ноября, 05:28
Modified 21 ноября, 05:29
Updated 21 ноября, 05:29
Инспектора отдела безопасности исправительной колонии №9 из Соликамска задержали с крупной партией наркотиков. В ходе обыска дома была обнаружена большая партия запрещённых веществ, сообщает telegram-канал Ural Mash.
23-летний Вадим работал в колонии строгого режима и доставлял заключённым наркотики за деньги. В конце октября оперативники остановили инспектора на выходе из дома и досмотрели: с собой у мужчины было 1,5 грамма марихуаны и 1,39 грамма метадона. При обыске в квартире сотрудника ГУФСИН были обнаружены 20,9 грамма марихуаны, 13 граммов меткатинона, 7 граммов героина и 1,5 грамма мефедрона.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения. Следствие продолжается.