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Posted 21 ноября, 05:28

Published 21 ноября, 05:28

Modified 21 ноября, 05:29

Updated 21 ноября, 05:29

В Соликамске задержали инспектора ГУФСИН с крупной партией наркотиков

В Соликамске задержали инспектора ГУФСИН с крупной партией наркотиков

21 ноября 2023, 05:28
Считают, что молодой человек снабжал запрещёнными веществами заключённых.

Инспектора отдела безопасности исправительной колонии №9 из Соликамска задержали с крупной партией наркотиков. В ходе обыска дома была обнаружена большая партия запрещённых веществ, сообщает telegram-канал Ural Mash.

23-летний Вадим работал в колонии строгого режима и доставлял заключённым наркотики за деньги. В конце октября оперативники остановили инспектора на выходе из дома и досмотрели: с собой у мужчины было 1,5 грамма марихуаны и 1,39 грамма метадона. При обыске в квартире сотрудника ГУФСИН были обнаружены 20,9 грамма марихуаны, 13 граммов меткатинона, 7 граммов героина и 1,5 грамма мефедрона.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения. Следствие продолжается.

#Общество#Криминал#Наркотики#Колония#Исправительная колония
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