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Posted 21 ноября, 14:46

Published 21 ноября, 14:46

Modified 21 ноября, 14:47

Updated 21 ноября, 14:47

Введены временные ограничения на региональных дорогах Пермского края

Введены временные ограничения на региональных дорогах Пермского края

21 ноября 2023, 14:46
Фото: 1MI
Из-за снегопада ограничено движение грузовиков тяжелее 25 тонн.

Из-за обильных осадков с 21 ноября по 23 ноября включительно ограничено движение грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн. Об этом сообщает краевой минтранс.

Ограничено движение по дорогам:

  • Кунгур — Соликамск
  • Кунгур — Соликамск — Горнозаводск
  • Горнозаводск — граница Свердловской области
  • Большая Соснова — Частые
  • Черновское — граница Удмуртской Республики
  • Пермь — Березники
  • Полазна — Чусовой
  • Восточный обход Перми

В связи с обильными снегопадами ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства» введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта.

Ограничение вводится на автомобильной дороге общего пользования федерального значения:

  • М-7 «Волга» на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округов.
  • Р — 242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округов и в Суксунском городском округе.

Ограничение движения действует с 12:00 до 23:59 21 ноября.

#Погода#Ограничение движения#Транспорт#Аномальная погода
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