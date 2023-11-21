Введены временные ограничения на региональных дорогах Пермского края

Posted 21 ноября, 14:46
Published 21 ноября, 14:46
Modified 21 ноября, 14:47
Updated 21 ноября, 14:47
Из-за обильных осадков с 21 ноября по 23 ноября включительно ограничено движение грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн. Об этом сообщает краевой минтранс.
Ограничено движение по дорогам:
В связи с обильными снегопадами ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства» введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта.
Ограничение вводится на автомобильной дороге общего пользования федерального значения:
Ограничение движения действует с 12:00 до 23:59 21 ноября.