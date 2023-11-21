Защита бывшего замглавы района Перми заявила о фальсификации доказательств по делу

По версии следствия, в период с 24 марта по 30 апреля 2022 года чиновник внес изменения в протоколы общественной комиссии, которая готовит предложения по программе «Формирование комфортной городской среды». В итоге вместо дома по ул. Подлесной, 17 в документах указали дом по ул. Куфонина, 14. Как заявлял в суде Ракинцев и его адвокаты, причиной отказа общежитию на Подлесной стало то, что управляющая компания ГКТХ завысила смету и подделала протоколы общего собрания. Представители УК заявляли, что документы, связанные с подготовкой заявки на участие в программе утрачены при переезде.