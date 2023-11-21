Защита бывшего замглавы района Перми заявила о фальсификации доказательств по делу

Posted 21 ноября, 07:34
Published 21 ноября, 07:34
Modified 21 ноября, 07:36
Updated 21 ноября, 07:36
Судья Пермского краевого суда Анна Суетина сегодня, 21 ноября, начала рассматривать жалобу на приговор Дзержинского райсуда в отношении замглавы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева. Чиновник не согласился с тем, что суд признал его виновным и оспорил решение первой инстанции.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в своей жалобе адвокаты Ракинцева указывали на противоречия, выявленные в показаниях: свидетели говорят о том, что осуждённый чиновник не виновен. Также они указывали на возможную фальсификацию протоколов общих собраний жильцов. Адвокаты указали, что представленные доказательства следствия не бесспорны и не должны были лечь в основу приговора.
Также защита указала, что в суде первой инстанции было доказано, что Ракинцев выносил решение о замене домов в комплексной целевой программе единолично не принимал. В суд были представлены сведения о проведении заседания комиссии, где решался этот вопрос.
Также защита указала, что суд не принял во внимание заключение почерковедческой экспертизы, ее делали инициативно адвокаты. В ней было указание на возможную фальсификацию протоколов общего собрания жильцов дома по ул. Подлесной, 17. По мнению адвокатов со ссылкой на Жилищный кодекс, протоколы являются основой для получения субсидии. На основании этого защита Ракинцева ходатайствовала о полной отмене приговора Дзержинского суда.
Адвокаты ходатайствовали об обозрении материалов — протоколов общего собрания и экспертизы подлинности подписей. Они указали на то, что ряд подписей сделан одной рукой — это, в том числе, подписи председателя и секретаря собрания. Кроме того, администрация не извещалась о проведении собрания, хотя и является собственником более 7% площадей дома. Прокурор Анна Мальцева заявила, что оснований для назначения почерковедческой экспертизы нет. Суд отказал в ходатайстве защиты.
Прокуратура также приобщила к делу ряд документов, в том числе акт о создании комиссии для расследования об утрате компанией ГКТХ документов, связанных с назначением субсидии для дома по ул. Подлесной, 17. В акте, представленном ГКТХ говорится, что при переезде компании с этажа на этаж они были потеряны.
Николай Ракинцев месяц назад был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дзержинский районный суд приговорил его к запрету занимать руководящие должности на госслужбе сроком на четыре года.
По версии следствия, в период с 24 марта по 30 апреля 2022 года чиновник внес изменения в протоколы общественной комиссии, которая готовит предложения по программе «Формирование комфортной городской среды». В итоге вместо дома по ул. Подлесной, 17 в документах указали дом по ул. Куфонина, 14. Как заявлял в суде Ракинцев и его адвокаты, причиной отказа общежитию на Подлесной стало то, что управляющая компания ГКТХ завысила смету и подделала протоколы общего собрания. Представители УК заявляли, что документы, связанные с подготовкой заявки на участие в программе утрачены при переезде.