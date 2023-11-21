Житель Чайковского сетями во время нереста выловил рыбы на 250 тысяч рублей

Posted 21 ноября, 06:19
Published 21 ноября, 06:19
Modified 21 ноября, 06:20
Updated 21 ноября, 06:20
Суд вынес приговор браконьеру из Чайковского за вылов рыбы сетями во время нереста. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на берегу реки Сайгатка в районе Воткинского водохранилища 55-летнего мужчину. У него были обнаружены и изъяты три рыболовные сети и мешок с рыбой. Выяснилось, что фигурант знал о запрете на осуществление лова рыбы сетями в период ее нереста, но это не остановило его от вылова более 250 штук различной рыбы.
Водным биологическим ресурсам причинен ущерб в крупном размере на общую сумму более 250 тыс. рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 3 месяца.