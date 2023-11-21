Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы

Экс-участник Comedy Club и КВН Олег Верещагин, родившийся в Чусовом, рассказал о причинах ухода из «Клуба веселых и находчивых». По его словам, на четвертом курсе университета он начал жить с будущей женой. Тогда пришло осознание, что КВН нужно бросать, чтобы найти стабильную работу и заработать на квартиру. Желание иметь недвижимость стало основной причиной.