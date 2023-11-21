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Posted 21 ноября, 03:09

Published 21 ноября, 03:09

Modified 21 ноября, 03:12

Updated 21 ноября, 03:12

Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы

Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы

21 ноября 2023, 03:09
Фото: Видео Карена Адамяна
Чусовлянин хотел стабильной работы, чтобы купить квартиру.

Экс-участник Comedy Club и КВН Олег Верещагин, родившийся в Чусовом, рассказал о причинах ухода из «Клуба веселых и находчивых». По его словам, на четвертом курсе университета он начал жить с будущей женой. Тогда пришло осознание, что КВН нужно бросать, чтобы найти стабильную работу и заработать на квартиру. Желание иметь недвижимость стало основной причиной.

Он отметил, что популярность не помогает участникам КВН найти обычную работу: «Ты понимаешь, что все это ничего не стоит на самом деле. Все это фантики какие-то и все такое», — рассказал Верещагин в интервью Карену Адамяну.

Олег Верещагин родился в Чусовом в 1982 году. Участвовал в КВН, Comedy Club, Comedy Woman, снимался в фильмах, сериалах и шоу «Звезды в Африке».

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#Пермь#Квн#Шоу#Comedy club#Звезды
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