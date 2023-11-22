Бастрыкин предлагает прописать идеологию в Конституции

Posted Вчера, 14:01
Published Вчера, 14:01
Modified Вчера, 14:03
Updated Вчера, 14:03
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказал мнение о необходимости включения государственной идеологии и основных ценностей в Конституцию страны. Он подчеркнул, что этот процесс должен быть тщательным и продуманным. Бастрыкин считает, что определение перспектив развития без их закрепления в Конституции невозможно, пишет uralpolit.ru.
По словам главы СК, важно ясно сформулировать идеологию и цели государства и закрепить их в основном законе. Для Бастрыкина это не простое отмахивание от данного вопроса.
Сенатор Андрей Клишас, который является автором изменений Конституции 2020 года, заявил, что распространенное мнение о запрете идеологии в российской Конституции ошибочно. Он отметил, что Конституция признает разнообразие идеологий, но уже в существующей редакции устанавливает некоторые идеологические понятия, такие как «Россия — социальное государство» и «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Клишас пояснил, что положение о запрете государственной идеологии направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности, а не на запрет самой идеологии.
Сенатор подчеркнул, что Конституция должна отражать запросы общества, и ее последняя редакция соответствует этим запросам. Однако он поддерживает дискуссию о содержании Конституции и считает ее полезной.