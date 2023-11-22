Бастрыкин предлагает прописать идеологию в Конституции

Сенатор Андрей Клишас, который является автором изменений Конституции 2020 года, заявил, что распространенное мнение о запрете идеологии в российской Конституции ошибочно. Он отметил, что Конституция признает разнообразие идеологий, но уже в существующей редакции устанавливает некоторые идеологические понятия, такие как «Россия — социальное государство» и «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».