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Posted Вчера, 14:01

Published Вчера, 14:01

Modified Вчера, 14:03

Updated Вчера, 14:03

Бастрыкин предлагает прописать идеологию в Конституции

Бастрыкин предлагает прописать идеологию в Конституции

22 ноября 2023, 14:01
Фото: 1MI
Глава СКР считает, что без закрепления перспектив развития страны в Конституции нельзя продолжить работу над её улучшением.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказал мнение о необходимости включения государственной идеологии и основных ценностей в Конституцию страны. Он подчеркнул, что этот процесс должен быть тщательным и продуманным. Бастрыкин считает, что определение перспектив развития без их закрепления в Конституции невозможно, пишет uralpolit.ru.

По словам главы СК, важно ясно сформулировать идеологию и цели государства и закрепить их в основном законе. Для Бастрыкина это не простое отмахивание от данного вопроса.

Сенатор Андрей Клишас, который является автором изменений Конституции 2020 года, заявил, что распространенное мнение о запрете идеологии в российской Конституции ошибочно. Он отметил, что Конституция признает разнообразие идеологий, но уже в существующей редакции устанавливает некоторые идеологические понятия, такие как «Россия — социальное государство» и «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».

Клишас пояснил, что положение о запрете государственной идеологии направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности, а не на запрет самой идеологии.

Сенатор подчеркнул, что Конституция должна отражать запросы общества, и ее последняя редакция соответствует этим запросам. Однако он поддерживает дискуссию о содержании Конституции и считает ее полезной.

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