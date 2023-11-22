Более 700 жителей Сахалина и Курил получили помощь с сервисом «Лист ожидания»

Posted Вчера, 10:45
Published Вчера, 10:45
Modified Вчера, 10:47
Updated Вчера, 10:47
«Лист ожидания» помогает сахалинцам и курильчанам приобрести билеты на самолет, поезд, паром или автобус в том случае, если они отсутствуют в свободной продаже. Эта практика показала свою эффективность, и теперь сервис распространили на островитян, которые нуждаются в технических средствах реабилитации. Новый формат работы помогает жителям региона быстрее получить помощь.
Чтобы воспользоваться сервисом в сфере транспорта, необходимо позвонить по номеру *0065, а затем с помощью голосового помощника выбрать «Лист ожидания билета». Оператор зафиксирует желаемое направление и дату полета. Только в ноябре 2023 года на горячую линию обратились 175 человек, и 169 из них уже решили свои вопросы. В работе на сегодняшний день остается 6 обращений. По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева, двое островитян хотят улететь из Охи в Хабаровск, четверо — из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск. По каждому обращению специалисты принимают индивидуальные решения — такую задачу поставил глава региона.
«Вы должны адресно работать с людьми. Если кому-то срочно нужно улететь за медицинской помощью или, например, по семейным обстоятельствам, нужно помочь человеку. Если билетов на рейс уже нет, а потребность высокая, мы можем договориться о дополнительном рейсе или об увеличении емкости борта. Лист ожидания дает министерству транспорта объективную картину о том, какие направления перегружены, и позволяет оперативно реагировать на ситуацию», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сервис «Лист ожидания» работает с августа 2023 года. За это время удалось решить проблемы для более 700 жителей Сахалинской области. Так, в конце августа — начале сентября в связи с большим количеством запросов емкость рейсов между Южно-Сахалинском и Москвой увеличили почти на 1 700 мест. Это позволило островитянам спокойно вернуться домой из отпуска без пересадок в промежуточных аэропортах.
В ноябре аналогичный механизм внедрили в социальной сфере. Позвонив на номер 1-300, сахалинцы и курильчане могут встать в лист ожидания на технические средства реабилитации (ТСР). Обращения нуждающихся оперативно направляются в Социальный фонд РФ, который обязан предоставлять оборудование. Если федеральное ведомство не справляется, регион закрывает потребность людей из своих ресурсов. Кроме того, анализ обращений от инвалидов по вопросам предоставления средств технической реабилитации также позволит принимать необходимые управленческие решения.
За неделю на горячую линию поступило уже 42 звонка от жителей Сахалинской области. Часть обратившихся уже обеспечили необходимыми средствами реабилитации. Остальные вопросы должны получить положительное решение в течение недели.