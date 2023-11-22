Был на СВО с самого начала. Погиб 30-летний старший сержант из Пермского края

Posted Вчера, 05:41
Published Вчера, 05:41
Modified Вчера, 05:43
Updated Вчера, 05:43
В ходе специальной военной операции был убит 30-летний старший сержант Андрей Шеин, родившийся в селе Калиновка Еловского района. Пермяка не стало 10 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба местной администрации. У него остались жена, сын и дочь.
Мужчина после окончания срочной службы в 2011 году заключил контракт. В СВО он принимал участие с ее начала — 24 февраля 2022 года. Военный являлся командиром отделения артиллерийской разведки взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона.
Церемония прощания с пермяком состоится в селе Елово 23 ноября.