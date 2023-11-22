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Posted Вчера, 05:41

Published Вчера, 05:41

Modified Вчера, 05:43

Updated Вчера, 05:43

В Пермском крае простятся с 30-летним старшим сержантом из Пермского края

Был на СВО с самого начала. Погиб 30-летний старший сержант из Пермского края

22 ноября 2023, 05:41
Фото: 1MI / vk.com/elovo_okrug

В Пермском крае простятся с 30-летним старшим сержантом из Пермского края

Мужчина был контрактником.

В ходе специальной военной операции был убит 30-летний старший сержант Андрей Шеин, родившийся в селе Калиновка Еловского района. Пермяка не стало 10 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба местной администрации. У него остались жена, сын и дочь.

Мужчина после окончания срочной службы в 2011 году заключил контракт. В СВО он принимал участие с ее начала — 24 февраля 2022 года. Военный являлся командиром отделения артиллерийской разведки взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона.

Церемония прощания с пермяком состоится в селе Елово 23 ноября.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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