Бывший замминистра трудоустроился в ПЗСП

Posted Вчера, 05:25
Published Вчера, 05:25
Modified Вчера, 09:05
Updated Вчера, 09:05
Экс-замминистра министерства промышленности региона Андрей Мущинкин трудоустроился на ПЗСП. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в строительном холдинге.
По данным портала Properm.ru, Мущинкин уже около месяца работает на ПЗСП в должности директора по развитию. Его задачей будет привлекать новые земельные участки для освоения предприятием, а также готовить строительные проекты нового, более высокого качества, добавил собеседник издания. Прежний директор по развитию ПЗСП Кирилл Николаев назначен коммерческим директором девелопера.
Андрей Мущинкин работал ранее в банковских структурах Перми, на пермских промпредприятиях, в ООО «УК „Витус“», возглавлял Пермский фонд содействия венчурным инвестициям, ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края». С 2009 года курировал деятельность проектного офиса «Роснано» на территории Прикамья. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя министра промышленности, инноваций и науки Пермского края. Предыдущим местом работы Мущинкина был кировский девелоперский холдинг «Железно», в котором он курировал первый пермский проект компании — застройку территории бывшего Пермского мясокомбината.