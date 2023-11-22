Бывший замминистра трудоустроился в ПЗСП

Андрей Мущинкин работал ранее в банковских структурах Перми, на пермских промпредприятиях, в ООО «УК „Витус“», возглавлял Пермский фонд содействия венчурным инвестициям, ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края». С 2009 года курировал деятельность проектного офиса «Роснано» на территории Прикамья. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя министра промышленности, инноваций и науки Пермского края. Предыдущим местом работы Мущинкина был кировский девелоперский холдинг «Железно», в котором он курировал первый пермский проект компании — застройку территории бывшего Пермского мясокомбината.