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Posted Вчера, 05:25

Published Вчера, 05:25

Modified Вчера, 09:05

Updated Вчера, 09:05

Бывший замминистра Пермского края Мущинкин трудоустроился на ПЗСП

Бывший замминистра трудоустроился в ПЗСП

22 ноября 2023, 05:25
Фото: ПЗСП

Бывший замминистра Пермского края Мущинкин трудоустроился на ПЗСП

Андрей Мущинкин занял в строительном холдинге должность директора по развитию.

Экс-замминистра министерства промышленности региона Андрей Мущинкин трудоустроился на ПЗСП. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в строительном холдинге.

По данным портала Properm.ru, Мущинкин уже около месяца работает на ПЗСП в должности директора по развитию. Его задачей будет привлекать новые земельные участки для освоения предприятием, а также готовить строительные проекты нового, более высокого качества, добавил собеседник издания. Прежний директор по развитию ПЗСП Кирилл Николаев назначен коммерческим директором девелопера.

Андрей Мущинкин работал ранее в банковских структурах Перми, на пермских промпредприятиях, в ООО «УК „Витус“», возглавлял Пермский фонд содействия венчурным инвестициям, ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края». С 2009 года курировал деятельность проектного офиса «Роснано» на территории Прикамья. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя министра промышленности, инноваций и науки Пермского края. Предыдущим местом работы Мущинкина был кировский девелоперский холдинг «Железно», в котором он курировал первый пермский проект компании — застройку территории бывшего Пермского мясокомбината.

#Экономика#Назначение#ПЗСП#Кадры
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