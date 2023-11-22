Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею приедет в Пермь

В Пермь приедет двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов. Он посетит открытие нового сезона регионального этапа Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие пройдет 25 ноября в СК имени Сухарева, сообщает пресс-служба краевого Минспорта. В первом матче сыграют команды «Гайва» и «Опора России» в 13:00. Посетить игру можно бесплатно.