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Posted Вчера, 02:56

Published Вчера, 02:56

Modified Вчера, 09:06

Updated Вчера, 09:06

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов приедет в Пермь

Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею приедет в Пермь

22 ноября 2023, 02:56
Фото: https://vk.com/nighthockeyleague

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов приедет в Пермь

Визит спортсмена ожидается на этой неделе.

В Пермь приедет двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов. Он посетит открытие нового сезона регионального этапа Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие пройдет 25 ноября в СК имени Сухарева, сообщает пресс-служба краевого Минспорта. В первом матче сыграют команды «Гайва» и «Опора России» в 13:00. Посетить игру можно бесплатно.

В региональном этапе НХЛ будут участвовать 29 команд, они поборются за право представить регион на фестивале любительского хоккея, который состоится весной 2024 года.

Алексей Касатонов также является многократным чемпионом мира, Европы, СССР, гендиректором НХЛ.

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