Эксперты агентства АКРА улучшили оценку по рейтингу Новикомбанка

По результатам оценки финансовых результатов Новикомбанка АКРА повысило рейтинг его кредитоспособности до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее сообщалось, что в июле 2023 года АКРА улучшило прогноз по рейтингу банка А+(RU) до «Позитивного».

Как указано в отчете кредитного рейтингового агентства, данное решение связано с «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», пишет gorod55.ru. Эксперты отмечают, что на 1 октября текущего года активы банка составили 823,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 13,8 млрд рублей. По итогам прошлого года Новикомбанк вошел в топ-5 банков РФ по объему чистой прибыли. При этом аналитики АКРА отмечают, что в рамках существующей модели развития банка сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством. Напомним, что ключевое направление деятельности Новикомбанка — качественное и бесперебойное финансирование предприятий, являющихся лидерами российской промышленности. Новикомбанк применяет все имеющиеся в распоряжении инструменты господдержки и, таким образом, оказывает помощь промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей, в том числе существенно снижая стоимость обслуживания кредитов. В 2023 году Новикомбанк продолжил планово направлять ресурсы на созданные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки компаний, выполняющих задачи по достижению технологического суверенитета. В долгосрочной финансовой стратегии развития банка предусмотрено продолжение укрепления его позиций как универсальной кредитной организации. По мнению экспертов АКРА, это должно и впредь способствовать увеличению объема активов банка, усилению их диверсификации и поступательному росту операционных доходов. «Новая ступень рейтинга повысит эффективность вложений акционера, которые направляются на поддержку промышленности, и позволит нам и в дальнейшем обеспечивать наилучшие условия финансирования предприятиям в контуре „Ростеха“ и российской промышленности в целом», — сообщила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.