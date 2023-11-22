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Еще несколько тысяч жителей Прикамья получат доступ к 4G-покрытию от МегаФона

Еще несколько тысяч жителей Прикамья получат доступ к 4G-покрытию от МегаФона

22 ноября 2023, 08:10
Фото: pexels.com
МегаФон модернизировал телеком-оборудование в трех районах Пермского края — Кудымкарском, Кунгурском и Осинском. Почти пять тысяч жителей старинных сел будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов.

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально на сельских территориях. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Кудымкарском районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в селах Ёгва и Ошиб. Ёгва — одно из старинных сел Прикамья, где родился и вырос основоположник коми-пермяцкой литературы Михаил Павлович Лихачев. Окрестности Ошиба привлекают туристов и краеведов уникальным обрядово-культовым памятником. По поверьям, упавший с неба огромный камень, способен исцелять болезни и обладает особой энергетикой.

В Осинском районе инженеры оператора расширили зону уверенного 4G-сигнала в селе Гремяча. Населенный пункт известен родниками и ключами, а также фестивалем «Вишневая благодать». В Кунгурском районе работы были проведены в поселке Комсомольский.

«В рамках собственных инвестиционных проектов мы модернизируем сеть и строим новые объекты связи. Так, в Чусовом увеличилась территория, где жители могут воспользоваться передачей данных на 4G-скоростях. Новая базовая станция с поддержкой сети четвертого поколения запущена в районе культурно-делового центра, улучшения в качестве мобильного интернета заметят жители микрорайона Новый город. А в Березниках абоненты смогут пользоваться передачей данных на высокой скорости даже при увеличении нагрузки на сеть — здесь работы проведены в районе улиц Уральских Танкистов и Карла Маркса», — отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.
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