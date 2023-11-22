Еще несколько тысяч жителей Прикамья получат доступ к 4G-покрытию от МегаФона

В Кудымкарском районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в селах Ёгва и Ошиб. Ёгва — одно из старинных сел Прикамья, где родился и вырос основоположник коми-пермяцкой литературы Михаил Павлович Лихачев. Окрестности Ошиба привлекают туристов и краеведов уникальным обрядово-культовым памятником. По поверьям, упавший с неба огромный камень, способен исцелять болезни и обладает особой энергетикой.