Еще несколько тысяч жителей Прикамья получат доступ к 4G-покрытию от МегаФона

Posted Вчера, 08:10
Published Вчера, 08:10
Modified Вчера, 08:12
Updated Вчера, 08:12
Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально на сельских территориях. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.
В Кудымкарском районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в селах Ёгва и Ошиб. Ёгва — одно из старинных сел Прикамья, где родился и вырос основоположник коми-пермяцкой литературы Михаил Павлович Лихачев. Окрестности Ошиба привлекают туристов и краеведов уникальным обрядово-культовым памятником. По поверьям, упавший с неба огромный камень, способен исцелять болезни и обладает особой энергетикой.
В Осинском районе инженеры оператора расширили зону уверенного 4G-сигнала в селе Гремяча. Населенный пункт известен родниками и ключами, а также фестивалем «Вишневая благодать». В Кунгурском районе работы были проведены в поселке Комсомольский.
«В рамках собственных инвестиционных проектов мы модернизируем сеть и строим новые объекты связи. Так, в Чусовом увеличилась территория, где жители могут воспользоваться передачей данных на 4G-скоростях. Новая базовая станция с поддержкой сети четвертого поколения запущена в районе культурно-делового центра, улучшения в качестве мобильного интернета заметят жители микрорайона Новый город. А в Березниках абоненты смогут пользоваться передачей данных на высокой скорости даже при увеличении нагрузки на сеть — здесь работы проведены в районе улиц Уральских Танкистов и Карла Маркса», — отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.