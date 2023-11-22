«ЕвроХим» стал участником крупнейшей образовательной выставки Прикамья

Posted Вчера, 07:07
Published Вчера, 07:07
Modified Вчера, 07:08
Updated Вчера, 07:08
В течение четырёх дней учащиеся школ, их родители и студенты знакомились с программами вузов, техникумов и колледжей, а также с предприятиями, предлагающими трудоустройство после окончания образовательных учреждений.
На открытии выставки с приветственным словом выступил заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, который отметил, что основные предприятия очень динамично развиваются и являются передовиками Российской промышленности, это касается предприятий химической отрасли, в том числе компании «ЕвроХим».
На стенде Усольского калийного комбината можно было познакомиться с компанией, выпускаемой продукцией, которую производит Усольский калийный комбинат. Сотрудники Учебного центра, подбора и адаптации рассказывали о востребованных специальностях и профессиях, преимуществах заключения 3-сторонних договоров, прохождении практики, социальных гарантиях и трудоустройстве.
Участники выставки смогли почувствовать себя настоящими шахтёрами, побывав в виртуальной шахте, участвуя в активности, с использованием программного обеспечения и VR очками. Посетители выставки также смогли попробовать себя в роли химиков и поучаствовали в настоящих опытах вместе с молодыми специалистами предприятия!
Екатерина Жуланова, посетитель выставки:
— Меня очень заинтересовал стенд Усольского калийного комбината. Молодые ребята свой опыт рассказали. Всегда веришь, когда человек может подтвердить аргументами. Рассказали к чему готовиться. Здорово, когда карьерный рост есть, что немаловажно.
Представители компании рассказали почему сегодня многие выбирают Усольский калийный комбинат в качестве работодателя.
Анастасия Гаврусева, начальник отдела подбора и адаптации персонала ООО «ЕвроХим-УКК»:
- — Сегодня мы приглашаем к нам на работу жителей всего Пермского края и готовы предложить условия для комфортной работы. В нашем микрорайоне ЕвроХим мы предоставляем для проживания полностью оборудованные квартиры: с мебелью и бытовой техникой, остается только приехать с личными вещами. Есть вариант работы вахтой по 15 и 30 дней. Мы заботимся о своих сотрудниках: предоставляем скидку на питание, оплачиваем проезд для иногородних, доставляем на работу корпоративными автобусами, обеспечиваем оздоровительных отдых для работников и их детей. На нашем предприятии сегодня востребованы специалисты горного профиля, технологического направления: аппаратчики, машинисты насосных установок, ремонтного направления, слесари-ремонтники, электромонтеры, слесари КИПиА.
В День открытия выставки 16 ноября ЕвроХим — Усольский калийный комбинат организовал возможность участия в мероприятии школьников из отдаленных территорий: Ныроба, Чердыни и Рябинино и специализированных ЕвроХим-классов из школы №11 г. Березники — всего 90 человек.
Ирина Михалева, руководитель Учебного центра ООО «ЕвроХим-УКК»
— С прошлого года мы начали тесно работать с образовательной организацией в части углубленной подготовки детей по математике, химии и информатике. Ребята из «ЕвроХим-классов» принимают участие во всех активностях компании, и они уже полностью идентифицируют себя с ЕвроХимом. Они понимают, что когда закончат школу и пойдут учиться, то после окончания придут к нам работать. Это потенциальные наши работники, наш кадровый резерв. А у молодых специалистов и молодых работников всегда есть перспективы обучения и карьерного роста.
Усольский калийный комбинат занимается добычей сильвинитовой руды и производством калийных удобрений — хлористого калия. В 2017 и 2019 год предприятия стало победителем конкурса на лучшую организацию рабочих мест в Пермском крае. В 2023 году по результатам опроса ВЦИОМ: компания ЕвроХим вошла в 10 лучших работодателей среди промышленных компаний России.