«ЕвроХим» стал участником крупнейшей образовательной выставки Прикамья

— С прошлого года мы начали тесно работать с образовательной организацией в части углубленной подготовки детей по математике, химии и информатике. Ребята из «ЕвроХим-классов» принимают участие во всех активностях компании, и они уже полностью идентифицируют себя с ЕвроХимом. Они понимают, что когда закончат школу и пойдут учиться, то после окончания придут к нам работать. Это потенциальные наши работники, наш кадровый резерв. А у молодых специалистов и молодых работников всегда есть перспективы обучения и карьерного роста.