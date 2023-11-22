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Published Вчера, 06:01

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Updated Сегодня, 05:03

Игорь Быкариз (слева)

Главой Краснокамского округа во второй раз стал Игорь Быкариз

22 ноября 2023, 06:01
Фото: vk.com/bykarizigor
Игорь Быкариз (слева)

Руководителем Краснокамского городского округа вновь избран Игорь Быкариз

Руководителя округа определяли депутаты.

Главой Краснокамского городского округа вновь стал Игорь Быкариз, возглавлявший администрацию последние пять лет. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру Быкариза, уточняет Telegram-канал «На местах».

Конкурс по отбору кандидатов на должность начался еще в конце сентября. Основными кандидатами стали Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков.

До назначения на должность главы округа в 2018 году Быкариз работал директором краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

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#Пермь#Краснокамск#Выборы#Слуги народа#Игорь быкариз#Быкариз
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