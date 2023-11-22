Главой Краснокамского округа во второй раз стал Игорь Быкариз

Posted Вчера, 06:01
Published Вчера, 06:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Главой Краснокамского городского округа вновь стал Игорь Быкариз, возглавлявший администрацию последние пять лет. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру Быкариза, уточняет Telegram-канал «На местах».
Конкурс по отбору кандидатов на должность начался еще в конце сентября. Основными кандидатами стали Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков.
До назначения на должность главы округа в 2018 году Быкариз работал директором краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».