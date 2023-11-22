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Posted Вчера, 13:03

Published Вчера, 13:03

Modified Вчера, 13:18

Updated Вчера, 13:18

Мэрия Перми одобрила установку семиметрового памятника Александру Невскому в Закамске

Мэрия Перми одобрила установку семиметрового памятника Александру Невскому в Закамске

22 ноября 2023, 13:03
Фото: администрация Перми
Монумент будет установлен за счёт ТОС «Центральный».

Администрация Перми разрешила установку семиметрового памятника Александру Невскому в сквере Кировского района. Соответствующее постановление на сайте мэрии первыми заметили в «РБК-Пермь».

Согласно документу, расходы по установке будет нести инициатор проекта — территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Центральный».

Ранее проект установки памятника поддержали члены общественного совета по топонимике. Автор памятника — пермский скульптор Сергей Путилов. Известно, что фигура князя из бронзы будет одета в доспехи 12 века. Дополнительно на монументе разместится бронзовая лента со сценами из жизни полководца.

В ходе рассмотрения вопроса об установке памятника членами совета, было отмечено, что установка памятника за счёт средств инициаторов является важным звеном в цепи мероприятий по организации пространства от сквера им. Александра Невского по аллее Славы до стелы и вечного огня на набережной Камы. Так, все эти объекты структурирует и объединит центр района. Члены Совета по топонимике поддержали проект установки памятника. При этом, инициаторам было предложено рассмотреть другие локации в сквере им. Александра Невского для размещения объекта.

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#Общество#Памятник#Кировский район#Тос
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