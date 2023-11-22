Мэрия Перми одобрила установку семиметрового памятника Александру Невскому в Закамске

В ходе рассмотрения вопроса об установке памятника членами совета, было отмечено, что установка памятника за счёт средств инициаторов является важным звеном в цепи мероприятий по организации пространства от сквера им. Александра Невского по аллее Славы до стелы и вечного огня на набережной Камы. Так, все эти объекты структурирует и объединит центр района. Члены Совета по топонимике поддержали проект установки памятника. При этом, инициаторам было предложено рассмотреть другие локации в сквере им. Александра Невского для размещения объекта.