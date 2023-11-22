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Posted Вчера, 07:46

Published Вчера, 07:46

Modified Вчера, 07:48

Updated Вчера, 07:48

Метеочувствительных россиян ждут проблемы в начале декабря из-за солнечной активности

Метеочувствительных россиян ждут проблемы в начале декабря из-за солнечной активности

22 ноября 2023, 07:46
Фото: Midjourney
Пиковая активность прогнозируется 5 и 17 декабря.

В начале декабря планету накроет магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, 5 декабря на Землю обрушится магнитная буря небольшого уровня — G1. Ее последствия люди могут ощущать 6 декабря. Затем всплеск солнечной активности прогнозируется на 17 и 19 декабря, сообщает издание Newizv.ru.

Несмотря на то, что буря совсем незначительная, метеочувствительные люди все равно могут почувствовать недомогание. Также может нарушиться работа спутниковых систем.

Фото: tesis.xras.ru
#Общество#Солнце#Магнитная буря
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