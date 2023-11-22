Метеочувствительных россиян ждут проблемы в начале декабря из-за солнечной активности

В начале декабря планету накроет магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, 5 декабря на Землю обрушится магнитная буря небольшого уровня — G1. Ее последствия люди могут ощущать 6 декабря. Затем всплеск солнечной активности прогнозируется на 17 и 19 декабря, сообщает издание Newizv.ru.