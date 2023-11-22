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Posted Вчера, 04:25

Published Вчера, 04:25

Modified Вчера, 04:27

Updated Вчера, 04:27

Минобороны РФ отчиталось об очередной атаке. Уничтожены четыре катера

Минобороны РФ отчиталось об очередной атаке. Уничтожены четыре катера

22 ноября 2023, 04:25
Фото: fusionbrain.ai
О пострадавших в министерстве не говорят.

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении четырех безэкипажных катеров в западной части акватории Черного моря. Они принадлежали военно-морским силам Украины. По данным Минобороны, их ликвидировали 22 ноября. О разрушениях или пострадавших в министерстве не сообщают.

Безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты атакуют территорию РФ в связи с военной операцией России на Украине. При этом БПЛА долетают не только до приграничных территорий, их фиксируют и в Москве. Атакам, в частности, подвергался деловой центр «Москва-Сити».

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
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