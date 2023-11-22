Минобороны РФ отчиталось об очередной атаке. Уничтожены четыре катера

Posted Вчера, 04:25
Published Вчера, 04:25
Modified Вчера, 04:27
Updated Вчера, 04:27
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении четырех безэкипажных катеров в западной части акватории Черного моря. Они принадлежали военно-морским силам Украины. По данным Минобороны, их ликвидировали 22 ноября. О разрушениях или пострадавших в министерстве не сообщают.
Безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты атакуют территорию РФ в связи с военной операцией России на Украине. При этом БПЛА долетают не только до приграничных территорий, их фиксируют и в Москве. Атакам, в частности, подвергался деловой центр «Москва-Сити».