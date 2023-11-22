Минобороны РФ отчиталось об очередной атаке. Уничтожены четыре катера

Безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты атакуют территорию РФ в связи с военной операцией России на Украине. При этом БПЛА долетают не только до приграничных территорий, их фиксируют и в Москве. Атакам, в частности, подвергался деловой центр «Москва-Сити».