Молодые предприниматели Пермского края объединяются под эгидой Росмолодёжи

Среди проектов, которые помогают молодёжи Пермского края развивать предпринимательские компетенции, повышать уровень финансовой грамотности, а также запускать своё дело «День с предпринимателем», «Инвестиционные сессии», «Бизнес.Поколение», «Мастерская наставников» и другие. Региональный лидер Клуба Пермского края индивидуальный предприниматель Дмитрий Буйлов говорит о том, что в регионе открыты все возможности для того, чтобы заняться предпринимательством: «Уже сегодня наше региональное сообщество активно растёт и развивается. В первую очередь, конечно, за счёт резидентов с действующим бизнесом. Однако, мы хотим вовлекать и будущих предпринимателей, которые стремятся остаться и развиваться здесь. У нас очень большое поле для старта своего дела: и сфера услуг, и социальное предпринимательство, и креативные индустрии. Малый и средний бизнес закрывает ряд важнейших экономических и социальных задач в регионе. Мы отвечаем на запросы и боли потребителей, создаем дополнительные рабочие места, повышаем конкуренцию. В Клубе создана уникальная система поддержки, помимо этого регулярные встречи с органами власти дают возможность напрямую задавать волнующие вопросы. Приятно, что резидентов сообщества всегда зовут на крупные экономические форумы, что дает хороший импульс для саморазвития».