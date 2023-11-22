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Posted Вчера, 16:11

Published Вчера, 16:11

Modified Вчера, 16:12

Updated Вчера, 16:12

Мосгорсуд оставил за решёткой блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

Мосгорсуд оставил за решёткой блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

22 ноября 2023, 16:11
Фото: телеграм канал Московские суды общей юрисдикции
Инфобизнесмен предлагал отпустить его под залог в 15 миллионов рублей

Московский городской суд оставил в силе арест обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС.

Шабутдинов присутствовал на слушаниях дистанционно — с заключённым в СИЗО связались по видеоконференции. Он держал в руках табличку с надписью «Предприниматель».

Защита блогера просила о смягчении меры пресечения и выразила готовность внести залог 15 млн рублей. Ранее на заседании Таганского районного суда адвокат Никита Апаликов отмечал, что общий размер ущерба, нанесённого его клиентом, оценивается в 4 млн рублей, и предложил освободить Аяза под залог в размере этой суммы или ограничиться домашним арестом в квартире его гражданской жены в Подмосковье. Суд просьбу не поддержал.

Напомним, пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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#Общество#Суд#Криминал
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