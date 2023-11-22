Мосгорсуд оставил за решёткой блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

Posted Вчера, 16:11
Published Вчера, 16:11
Modified Вчера, 16:12
Updated Вчера, 16:12
Московский городской суд оставил в силе арест обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС.
Шабутдинов присутствовал на слушаниях дистанционно — с заключённым в СИЗО связались по видеоконференции. Он держал в руках табличку с надписью «Предприниматель».
Защита блогера просила о смягчении меры пресечения и выразила готовность внести залог 15 млн рублей. Ранее на заседании Таганского районного суда адвокат Никита Апаликов отмечал, что общий размер ущерба, нанесённого его клиентом, оценивается в 4 млн рублей, и предложил освободить Аяза под залог в размере этой суммы или ограничиться домашним арестом в квартире его гражданской жены в Подмосковье. Суд просьбу не поддержал.
Напомним, пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).