Мосгорсуд оставил за решёткой блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

Защита блогера просила о смягчении меры пресечения и выразила готовность внести залог 15 млн рублей. Ранее на заседании Таганского районного суда адвокат Никита Апаликов отмечал, что общий размер ущерба, нанесённого его клиентом, оценивается в 4 млн рублей, и предложил освободить Аяза под залог в размере этой суммы или ограничиться домашним арестом в квартире его гражданской жены в Подмосковье. Суд просьбу не поддержал.