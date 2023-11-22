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Posted Вчера, 03:32

Published Вчера, 03:32

Modified Вчера, 07:04

Updated Вчера, 07:04

В ходе СВО погиб 35-летний военный Павел Носков из Пермского края

На СВО был убит 35-летний военный из Пермского края

22 ноября 2023, 03:32
Фото: 1MI / vk.com/ver_adm

В ходе СВО погиб 35-летний военный Павел Носков из Пермского края

Мужчина подписал контракт в мае.

Во время специальной военной операции был убит 35-летний военный. По данным администрации Верещагинского городского округа, Павел Носков родился 1 января 1988 году, окончил Рождественскую школу Пермского района. Затем его семья переехала в Верещагино.

Мужчина работал в краевой столице и Чусовом, имел несколько специальностей: сварщик, повар, плотник. В мае 2023 года решил отправиться на СВО и заключил контракт.

Чиновники не называют дату гибели пермяка, пока неизвестна и дата прощания с военнослужащим.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Точное количество погибших из Прикамья неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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