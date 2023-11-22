На СВО был убит 35-летний военный из Пермского края

Posted Вчера, 03:32
Published Вчера, 03:32
Modified Вчера, 07:04
Updated Вчера, 07:04
Во время специальной военной операции был убит 35-летний военный. По данным администрации Верещагинского городского округа, Павел Носков родился 1 января 1988 году, окончил Рождественскую школу Пермского района. Затем его семья переехала в Верещагино.
Мужчина работал в краевой столице и Чусовом, имел несколько специальностей: сварщик, повар, плотник. В мае 2023 года решил отправиться на СВО и заключил контракт.
Чиновники не называют дату гибели пермяка, пока неизвестна и дата прощания с военнослужащим.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Точное количество погибших из Прикамья неизвестно.