Неизвестные сообщили о минировании школы и нескольких зданий в Пермском крае

Posted Вчера, 04:03
Published Вчера, 04:03
Modified Вчера, 04:05
Updated Вчера, 04:05
В Березниках неизвестные сообщили о минировании школы №3 и некоторых административных зданий. Информация об этом поступила 21 ноября около 21:20. На место выехали оперативные службы, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минтербеза.
Позже издание со ссылкой на источник уточнило, что вызов оказался ложным, кинологи ничего не обнаружили.
Это уже не первый инцидент, связанный с березниковской школой №3. Ранее в Telegram-канале появился канал, который якобы вел местный подросток. От его лица рассказывалось о планах устроить теракт в учебном заведении. Позже выяснилось, что школьник не причастен к публикуемым сообщениям.