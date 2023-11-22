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Posted Вчера, 04:03

Published Вчера, 04:03

Modified Вчера, 04:05

Updated Вчера, 04:05

Неизвестные сообщили о минировании школы и нескольких зданий в Пермском крае

Неизвестные сообщили о минировании школы и нескольких зданий в Пермском крае

22 ноября 2023, 04:03
Фото: fusionbrain.ai
Вызов оказался ложным.

В Березниках неизвестные сообщили о минировании школы №3 и некоторых административных зданий. Информация об этом поступила 21 ноября около 21:20. На место выехали оперативные службы, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минтербеза.

Позже издание со ссылкой на источник уточнило, что вызов оказался ложным, кинологи ничего не обнаружили.

Это уже не первый инцидент, связанный с березниковской школой №3. Ранее в Telegram-канале появился канал, который якобы вел местный подросток. От его лица рассказывалось о планах устроить теракт в учебном заведении. Позже выяснилось, что школьник не причастен к публикуемым сообщениям.

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#Пермь#Образование#Терроризм#Минирование#Ложное минирование
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