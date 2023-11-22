Неизвестные сообщили о минировании школы и нескольких зданий в Пермском крае

Это уже не первый инцидент, связанный с березниковской школой №3. Ранее в Telegram-канале появился канал, который якобы вел местный подросток. От его лица рассказывалось о планах устроить теракт в учебном заведении. Позже выяснилось, что школьник не причастен к публикуемым сообщениям.