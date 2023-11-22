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Posted Вчера, 03:39

Published Вчера, 03:39

Modified Вчера, 03:48

Updated Вчера, 03:48

Непогода парализовала работу аэропорта в Перми

Непогода парализовала работу аэропорта в Перми. Задержаны десятки рейсов

22 ноября 2023, 03:39
Фото: properm.ru

Непогода парализовала работу аэропорта в Перми

Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.

В Перми из-за непогоды закрылся аэропорт «Большое Савино». По данным издания 59.RU, ночью в воздушной гавани прошел ледяной дождь, на взлетно-посадочной полосе появилась снежная каша и гололедица. Официального комментария от пресс-службы аэропорта пока нет. Судя по табло, на вылет задерживаются девять рейсов, на прилет — 10.

Вечером 21 ноября Уральская транспортная прокуратура отмечала, что задержаны несколько рейсов в пермском аэропорту. Часть самолетов отправили в другие города на запасные аэродромы. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры следит за ситуацией.

Трехдневная серия снегопадов началась в Перми 21 ноября. За первые 12 часов в краевой столице выпала практически треть месячной нормы осадков.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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