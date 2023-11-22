Непогода парализовала работу аэропорта в Перми. Задержаны десятки рейсов

В Перми из-за непогоды закрылся аэропорт «Большое Савино». По данным издания 59.RU, ночью в воздушной гавани прошел ледяной дождь, на взлетно-посадочной полосе появилась снежная каша и гололедица. Официального комментария от пресс-службы аэропорта пока нет. Судя по табло, на вылет задерживаются девять рейсов, на прилет — 10.