Непогода парализовала работу аэропорта в Перми. Задержаны десятки рейсов

Posted Вчера, 03:39
Published Вчера, 03:39
Modified Вчера, 03:48
Updated Вчера, 03:48
В Перми из-за непогоды закрылся аэропорт «Большое Савино». По данным издания 59.RU, ночью в воздушной гавани прошел ледяной дождь, на взлетно-посадочной полосе появилась снежная каша и гололедица. Официального комментария от пресс-службы аэропорта пока нет. Судя по табло, на вылет задерживаются девять рейсов, на прилет — 10.
Вечером 21 ноября Уральская транспортная прокуратура отмечала, что задержаны несколько рейсов в пермском аэропорту. Часть самолетов отправили в другие города на запасные аэродромы. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры следит за ситуацией.
Трехдневная серия снегопадов началась в Перми 21 ноября. За первые 12 часов в краевой столице выпала практически треть месячной нормы осадков.