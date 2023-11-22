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Posted Вчера, 13:30

Published Вчера, 13:30

Modified Вчера, 14:01

Updated Вчера, 14:01

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом

22 ноября 2023, 13:30
Фото: Инсайд Ульяновск
На место столкновения в Ульяновской области выехали спасатели.

Пассажирский поезд №354 «Адлер-Пермь» с 396 пассажирами столкнулся с маневровым составом. Среди пассажиров 94 ребенка. ЧП произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги, около станции Бряндино в Ульяновской области, сообщают СМИ.

На место ЧП выехали спасатели. Сообщают о 25 пострадавших, в основном речь идет об ушибах. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Среди пострадавших — один ребёнок.

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#Происшествия#Транспорт
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