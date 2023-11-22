Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом

Posted Вчера, 13:30
Published Вчера, 13:30
Modified Вчера, 14:01
Updated Вчера, 14:01
Пассажирский поезд №354 «Адлер-Пермь» с 396 пассажирами столкнулся с маневровым составом. Среди пассажиров 94 ребенка. ЧП произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги, около станции Бряндино в Ульяновской области, сообщают СМИ.
На место ЧП выехали спасатели. Сообщают о 25 пострадавших, в основном речь идет об ушибах. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Среди пострадавших — один ребёнок.
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