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Posted Вчера, 05:06

Published Вчера, 05:06

Modified Вчера, 05:08

Updated Вчера, 05:08

Пермский аэропорт «Большое Савино» возобновил работу после ночной непогоды

Пермский аэропорт возобновил работу после ночной непогоды

22 ноября 2023, 05:06
Фото: properm.ru

Пермский аэропорт «Большое Савино» возобновил работу после ночной непогоды

Серия снегопадов продолжится в Прикамье 22 и 23 ноября.

В пермском аэропорту прокомментировали закрытие воздушной гавани. По данным пресс-службы, прием и отправка рейсов была приостановлена 22 ноября с 2:00 до 8:00. Все из-за сложных погодных условий. Ночью выпал переохлажденный дождь.

Часть рейсов отправили на запасной аэродром в Екатеринбурге:

  • ДР 365 из Сочи;
  • ДР 433 из Москвы (Внуково);
  • S7 1157 из Москвы (Домодедово);
  • S7 5041 из Новосибирска.

Самолеты из Самары, Санкт-Петербурга, Бугульмы и Минеральных Вод в принципе решили не вылетать из аэропортов отправления из-за плохой погоды.

Сейчас погодные условия стабилизировались, аэропорт работает в обычном режиме.

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#Пермь#Погода#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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