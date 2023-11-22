Пермский аэропорт возобновил работу после ночной непогоды

В пермском аэропорту прокомментировали закрытие воздушной гавани. По данным пресс-службы, прием и отправка рейсов была приостановлена 22 ноября с 2:00 до 8:00. Все из-за сложных погодных условий. Ночью выпал переохлажденный дождь.