Пермский аэропорт возобновил работу после ночной непогоды

Posted Вчера, 05:06
Published Вчера, 05:06
Modified Вчера, 05:08
Updated Вчера, 05:08
В пермском аэропорту прокомментировали закрытие воздушной гавани. По данным пресс-службы, прием и отправка рейсов была приостановлена 22 ноября с 2:00 до 8:00. Все из-за сложных погодных условий. Ночью выпал переохлажденный дождь.
Часть рейсов отправили на запасной аэродром в Екатеринбурге:
Самолеты из Самары, Санкт-Петербурга, Бугульмы и Минеральных Вод в принципе решили не вылетать из аэропортов отправления из-за плохой погоды.
Сейчас погодные условия стабилизировались, аэропорт работает в обычном режиме.