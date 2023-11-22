Пермское УФАС собрало с нарушителей законодательства о рекламе 4,6 млн рублей штрафов

За это время в УФАС поступило 221 заявление о нарушении законодательства о рекламе и о недобросовестной конкуренции. Обращения заявителей в части рекламы чаще всего были связаны с распространением рекламы в интернете, в мобильных сетях без получения предварительного согласия абонента. Часть заявлений касались дачи разъяснений относительно возможности размещения рекламы и об отсутствии признаков нарушения законодательства РФ о рекламе в планируемой к размещению рекламе.