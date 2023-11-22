Пермское УФАС собрало с нарушителей законодательства о рекламе 4,6 млн рублей штрафов

Posted Вчера, 04:22
Published Вчера, 04:22
Modified Вчера, 04:26
Updated Вчера, 04:26
За девять месяцев 2023 года Пермское УФАС собрало 4,6 млн рублей штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
За это время в УФАС поступило 221 заявление о нарушении законодательства о рекламе и о недобросовестной конкуренции. Обращения заявителей в части рекламы чаще всего были связаны с распространением рекламы в интернете, в мобильных сетях без получения предварительного согласия абонента. Часть заявлений касались дачи разъяснений относительно возможности размещения рекламы и об отсутствии признаков нарушения законодательства РФ о рекламе в планируемой к размещению рекламе.
За 9 месяцев 2023 года возбуждено 68 дел о нарушении закона о рекламе, из них 26 — в результате рассмотрения обращений, 42 — по инициативе управления. В числе наиболее распространенных нарушения в рекламе медицинских, финансовых услуг, а также общих требований к рекламе. Возбуждено два дела по признакам недобросовестной конкуренции. По обоим делам вынесены решения о признании фактов нарушений.