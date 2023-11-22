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Posted Вчера, 04:22

Published Вчера, 04:22

Modified Вчера, 04:26

Updated Вчера, 04:26

Пермское УФАС собрало с нарушителей законодательства о рекламе 4,6 млн рублей штрафов

Пермское УФАС собрало с нарушителей законодательства о рекламе 4,6 млн рублей штрафов

22 ноября 2023, 04:22
Фото: properm.ru
Возбуждено 68 дел о нарушении профильного закона.
Сюжет
Уфас

За девять месяцев 2023 года Пермское УФАС собрало 4,6 млн рублей штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

За это время в УФАС поступило 221 заявление о нарушении законодательства о рекламе и о недобросовестной конкуренции. Обращения заявителей в части рекламы чаще всего были связаны с распространением рекламы в интернете, в мобильных сетях без получения предварительного согласия абонента. Часть заявлений касались дачи разъяснений относительно возможности размещения рекламы и об отсутствии признаков нарушения законодательства РФ о рекламе в планируемой к размещению рекламе.

За 9 месяцев 2023 года возбуждено 68 дел о нарушении закона о рекламе, из них 26 — в результате рассмотрения обращений, 42 — по инициативе управления. В числе наиболее распространенных нарушения в рекламе медицинских, финансовых услуг, а также общих требований к рекламе. Возбуждено два дела по признакам недобросовестной конкуренции. По обоим делам вынесены решения о признании фактов нарушений.

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#Уфас#Экономика#Реклама#Пермское уфас#Незаконная реклама
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