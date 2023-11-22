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Posted Вчера, 09:00

Published Вчера, 09:00

Modified Вчера, 09:02

Updated Вчера, 09:02

Пермячке отказали в свадьбе в последнюю красивую дату года

Пермячке отказали в свадьбе в последнюю красивую дату года. Разбираемся, почему

22 ноября 2023, 09:00
Фото: pexels.com

Пермячке отказали в свадьбе в последнюю красивую дату года

Специалисты пояснили, что в краевой столице будет работать только один отдел.

Пермячка пожаловалась в редакцию Properm.ru, что ЗАГС в Перми отказывается работать 23 декабря. По ее словам, она хотела подать заявление на регистрацию брака в последнюю красивую дату 2023 года — 23.12.2023. Однако специалисты пояснили ей, что не собираются расписывать их в этот день, так как он является выходным.

В пресс-службе ЗАГС Пермского края пояснили Properm.ru, что 23 декабря будет работать только Орджоникидзевский отдел управления ЗАГС, расположенный на улице Пулковская, 7. Времени для регистрации брака на 23 декабря осталось совсем немного, подать заявление можно до 22 ноября включительно через Госуслуги или лично в отделе.

ЗАГС в Пермском крае начал запись на последнюю красивую дату 2023 года
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#Общество#Пермь#Загс#Свадьба
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