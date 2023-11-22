Пермячке отказали в свадьбе в последнюю красивую дату года. Разбираемся, почему

Пермячка пожаловалась в редакцию Properm.ru, что ЗАГС в Перми отказывается работать 23 декабря. По ее словам, она хотела подать заявление на регистрацию брака в последнюю красивую дату 2023 года — 23.12.2023. Однако специалисты пояснили ей, что не собираются расписывать их в этот день, так как он является выходным.