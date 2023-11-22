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Posted Вчера, 09:19

Published Вчера, 09:19

Modified Вчера, 09:32

Updated Вчера, 09:32

Пермякам предлагают вернуться «Назад в детство» и помочь онкобольным детям

Пермякам предлагают вернуться «Назад в детство» и помочь онкобольным детям

22 ноября 2023, 09:19
Фото: Midjourney
Организаторам нужно собрать полмиллиона рублей на психолого-социальную реабилитацию детей.

Благотворительный фонд «Берегиня» запустил акцию «Назад в детство», приуроченной к Новому году. Благодаря ей пермяки могут помочь детям с онкологическими заболеваниями. Для этого нужен только интернет.

В фонде предлагают вспомнить детство, старые новогодние традиции. На сайте акции можно найти новогодние развлечения: спасти елочные игрушки от кота, найти Деда Мороза, отыскать счастливый пельмень. После прохождения активностей пермякам предлагают сделать главное — помочь детям ощутить праздник.

«Чтобы ребята у которых сейчас вместо новогодней елки — капельница, а ароматные мандарины и шоколадные конфеты — запрещенные продукты выздоравливали и могли встретить новый год дома, в фонде „Берегиня“ придумали эту добрую и теплую акцию», — отмечают в фонде.

Планируется собрать минимум 500 тыс. рублей. Деньги пойдут на психолого-социальную реабилитацию детей, которые перенесли онкологические заболевания. В рамках программы «Лига чемпионов» специалисты помогают адаптироваться детям к жизни после выписки из онкоцентра, некоторые из них проводили в медучреждении больше года.

Срок действия акции — с ноября 2023 года по январь 2024 года. Помочь детям можно по ссылке. Оформить можно как единичное, так и ежемесячное пожертвование.

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#Касается каждого#Пермь#Детский мир#Благотворительность
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