Пермякам предлагают вернуться «Назад в детство» и помочь онкобольным детям

Posted Вчера, 09:19
Published Вчера, 09:19
Modified Вчера, 09:32
Updated Вчера, 09:32
Благотворительный фонд «Берегиня» запустил акцию «Назад в детство», приуроченной к Новому году. Благодаря ей пермяки могут помочь детям с онкологическими заболеваниями. Для этого нужен только интернет.
В фонде предлагают вспомнить детство, старые новогодние традиции. На сайте акции можно найти новогодние развлечения: спасти елочные игрушки от кота, найти Деда Мороза, отыскать счастливый пельмень. После прохождения активностей пермякам предлагают сделать главное — помочь детям ощутить праздник.
«Чтобы ребята у которых сейчас вместо новогодней елки — капельница, а ароматные мандарины и шоколадные конфеты — запрещенные продукты выздоравливали и могли встретить новый год дома, в фонде „Берегиня“ придумали эту добрую и теплую акцию», — отмечают в фонде.
Планируется собрать минимум 500 тыс. рублей. Деньги пойдут на психолого-социальную реабилитацию детей, которые перенесли онкологические заболевания. В рамках программы «Лига чемпионов» специалисты помогают адаптироваться детям к жизни после выписки из онкоцентра, некоторые из них проводили в медучреждении больше года.
Срок действия акции — с ноября 2023 года по январь 2024 года. Помочь детям можно по ссылке. Оформить можно как единичное, так и ежемесячное пожертвование.