Пермякам предлагают вернуться «Назад в детство» и помочь онкобольным детям

Планируется собрать минимум 500 тыс. рублей. Деньги пойдут на психолого-социальную реабилитацию детей, которые перенесли онкологические заболевания. В рамках программы «Лига чемпионов» специалисты помогают адаптироваться детям к жизни после выписки из онкоцентра, некоторые из них проводили в медучреждении больше года.