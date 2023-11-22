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Posted Вчера, 14:30

Published Вчера, 14:30

Modified Вчера, 14:31

Updated Вчера, 14:31

По факту столкновения поезда до Перми и маневрового локомотива возбуждено дело

По факту столкновения поезда до Перми и маневрового локомотива возбуждено дело

22 ноября 2023, 14:30
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
Дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По версии следствия, в дневное время 22 ноября на 962 км на перегоне «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива.

Жертв нет, ряд пассажиров обратились за медицинской помощью. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз, сообщают в СКР.

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#Происшествия#Железная дорога
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