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Posted Вчера, 10:57

Published Вчера, 10:57

Modified Вчера, 12:01

Updated Вчера, 12:01

Синоптики объяснили происхождение грязного снега в Пермском крае

Почему с неба в Пермском крае падает грязный снег? Синоптики раскрыли причину

22 ноября 2023, 10:57
Фото: «Мой город — Пермь»

Синоптики объяснили происхождение грязного снега в Пермском крае

Специалисты утверждают, что поводов для паники нет.

Жители Пермского края забили тревогу из-за странного снега. В социальных сетях пермяки пишут, что заметили выпадение грязного снега, кто-то говорит о желтом налете. Фотографии появились в сообществе «Мой город — Пермь».

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что песочный или светло-коричневый цвет на снегу заметили в Перми, Кунгуре, Чермозе, Осе и Кудымкаре.

Вероятно, это связано с естественными причинами. Сейчас погода в регионе формируется Южно-Каспийским циклоном. Он мог принести с собой мельчайшие крупинки почвы. В итоге они образовали на снегу корку желтовато-песчаного цвета.

Серия снегопадов в Пермском крае началась 21 ноября. Осадки продолжатся как минимум до 23 ноября.

#Пермь#Погода
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