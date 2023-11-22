Почему с неба в Пермском крае падает грязный снег? Синоптики раскрыли причину

Posted Вчера, 10:57
Published Вчера, 10:57
Modified Вчера, 12:01
Updated Вчера, 12:01
Жители Пермского края забили тревогу из-за странного снега. В социальных сетях пермяки пишут, что заметили выпадение грязного снега, кто-то говорит о желтом налете. Фотографии появились в сообществе «Мой город — Пермь».
Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что песочный или светло-коричневый цвет на снегу заметили в Перми, Кунгуре, Чермозе, Осе и Кудымкаре.
Вероятно, это связано с естественными причинами. Сейчас погода в регионе формируется Южно-Каспийским циклоном. Он мог принести с собой мельчайшие крупинки почвы. В итоге они образовали на снегу корку желтовато-песчаного цвета.
Серия снегопадов в Пермском крае началась 21 ноября. Осадки продолжатся как минимум до 23 ноября.